Škola u Mrkonjić Gradu dobila novu direktoricu nakon ostavke Suzane Milić

Autor Nikolina Damjanić Izvor Nezavisne novine
Nakon što je Suzana Milić podnijela neopozivu ostavku na mjesto direktorice Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, za vršioca dužnosti imenovana je Milijana Malić, potvrđeno je za Nezavisne novine.

Imenovana nova direktorica škole Ivan Goran Kovačić u Mrkonjić Gradu Izvor: Screenshot/RTRS

Vlada Republike Srpske je prihvatila ostavku Milićeve i imenovala Malićevu za vršioca dužnosti. Prema pravilima, konkurs za novog direktora škole treba biti raspisan u roku od 90 dana, a dok se to ne dogodi, funkciju će obavljati v.d. direktor.

"Odluka o razrješenju dosadašnje direktorice i imenovanju vršioca dužnosti biće objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske", rekao je izvor Nezavisnih iz prosvjetnog sektora.

Podsjetimo, Milićeva je ranije za Nezavisne novine navela da je ostavku podnijela zbog pritiska medija. "Molim vas da me više ne kontaktirate, jer sam upravo dala neopozivu ostavku zbog medijskog pritiska, torture i maltretiranja mene i moje porodice. Obraćajte se budućem direktoru", rekla je Milićeva.

Tagovi

Mrkonjić Grad škola

Još iz INFO

