Neopoziva ostavka direktorice škole u Mrkonjić Gradu nakon tvrdnji o vršnjačkom nasilju

Autor Nikolina Damjanić Izvor Nezavisne novine
1

Suzana Milić, direktorica Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Mrkonjić Gradu, dala je neopozivu ostavku na ovu funkciju, nakon što su roditelji ukazivali na slučajeve vršnjačkog nasilja u školi.

20251210140539_611051.jpg Izvor: RTRS

Milićeva je za „Nezavisne novine“ potvrdila da više nije direktorica i zamolila medije da ubuduće komuniciraju sa novim rukovodstvom.

„Ja bih vas molila da mene više ne kontaktirate, jer sam upravo dala neopozivu ostavku zbog pritiska medija, torture i maltretiranja mene i moje porodice. Tako da se ubuduće obraćajte nekom novom direktoru koji će biti imenovan".

Ona je dodala da su u školi, koliko je bilo moguće, nastojali smanjiti tenzije među učenicima i omogućiti da problemi budu rješavani zajednički, uz izrečene mjere prema onima koji su vršili nasilje.

Mrkonjić Grad ostavka direktor škola

zole

Sad ostavka, što si ćutala o svemu ili su te podmitili nedodirljivi tajkuni u gradu

