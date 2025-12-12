Penzije u Federaciji veće za 17 odsto, minimalna raste na 700 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, najavio je da će penzije u Federaciji BiH biti povećane za više od 17 posto u 2026. godini.

Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Ovaj plan Vlade FBiH i oba doma federalnog parlamenta, prema riječima ministra, obuhvata sve penzionere i njihove penzije.

„Populacija penzionera u Federaciji broji više od 450.000 korisnika. U 2026. godini očekujemo povećanje penzija koje će biti znatno veće nego da je ostao trenutni zakon. Hvala članovima Vlade FBiH, posebno premijeru i ministru finansija, jer smo u proteklim mjesecima radili na analizama i pronalaženju sredstava“, izjavio je Delić, piše Klix.

Ministar je dodao da je u jutrošnjem sastanku s članovima Zastupničkog doma dogovoreno da se na sljedećoj sjednici usvoji finalni tekst zakona, te da se očekuje njegovo usvajanje u Zastupničkom domu i Domu naroda u januaru 2026. godine.

„Nema dileme da li će zakon biti usvojen u decembru ili januaru, jer je najvažnije da će Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) omogućiti isplatu januarske penzije u povećanom iznosu“, naglasio je Delić.

Prema njegovim riječima, Zakon predviđa dva redovna usklađivanja penzija, u januaru i julu.

„Prvo redovno usklađivanje u januaru, prema preliminarnim procjenama, iznosiće 11,6 posto, dok će drugo usklađivanje u julu biti 5,6 posto. To je ukupno više od 17 posto povećanja penzija za 2026. godinu“, rekao je Delić, ističući da je time Vlada FBiH ispoštovala sve zahtjeve penzionera.

Delić je takođe najavio da će minimalna penzija, koja trenutno iznosi 599 KM, od naredne godine biti 700 KM.

„Pronašli smo kompromis i sredstva, iako nije bilo jednostavno, s obzirom na sve obaveze koje imamo“, rekao je on.

Ministar je priznao da je možda došlo do određenog kašnjenja u vezi s ovim pitanjem, ali je naglasio da je potrebno imati adekvatne prihode kako bi se planirali rashodi i omogućilo povećanje penzija.