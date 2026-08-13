Fudbaleri Partizana u Kazahstanu ovjeravaju plasman u plej-of kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ih čeka Hetafe.
Fudbaleri Partizana su prethodnog četvrtka u Beogradu, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, savladali kazahstanski Tobol (3:0). Drugi meč igra se u Aziji, a crno-bijeli imaju priliku da "ovjere" plasman u plej-of gdje ih čeka španski Hetafe, jedan od najmoćnijih timova u kvalifikacijama.
SASTAVI!
Tobol: Busurmanov - Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov - Česnokov, Tagibergen, Sise, Guera - Lisakovič, Milovanović
Partizan: Krunić - Roganović, Milić, S. Mitrović, Đurđević - Vukotić - Sek, Alilović, Kostić, Trifunović - Kojzek
Ko sudi?
Kompletna sudijska ekipa na meču Tobol - Partizan biće iz Italije. Glavni arbitar je Danijele Čifi, njemu će pomagati zemljaci, a mi se nadamo da neće imati mnogo posla na ovoj utakmici.
Kako je Partizan pobijedio?
Crno-bijeli su u beogradskom meču protiv Tobola bili veoma ubjedljivi, a mogli su da postignu još više golova. Strijelci su bili Demba Sek, Ibrahim Zubairu i Šaka Traore, poništen je gol Erika Kojzeka, veliku šansu propustio je Sek...
Prvi meč!
Uživo, Tobol - Partizan: Saša Ilić iznenadio sastavom u Kazahstanu
Ovako je bilo u Humskoj prije sedam dana:
Dobar dan!
Fudbaleri Partizana odradili su veliki dio posla u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali dobar rezultat iz Beograda moraju da potvrde i u Kazahstanu. Meč Tobola i Partizana počinje u 17.00, po srpskom vremenu.