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Uživo, Tobol - Partizan: Saša Ilić iznenadio sastavom u Kazahstanu 0
partizan tobol uzivo prenos arenasport kvalifikacije
partizan tobol uzivo prenos arenasport kvalifikacije
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Uživo, Tobol - Partizan: Saša Ilić iznenadio sastavom u Kazahstanu

Fudbaleri Partizana u Kazahstanu ovjeravaju plasman u plej-of kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ih čeka Hetafe.

Fudbaleri Partizana su prethodnog četvrtka u Beogradu, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, savladali kazahstanski Tobol (3:0). Drugi meč igra se u Aziji, a crno-bijeli imaju priliku da "ovjere" plasman u plej-of gdje ih čeka španski Hetafe, jedan od najmoćnijih timova u kvalifikacijama.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
15:52

SASTAVI!

Tobol: Busurmanov - Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov - Česnokov, Tagibergen, Sise, Guera - Lisakovič, Milovanović

Partizan: Krunić - Roganović, Milić, S. Mitrović, Đurđević - Vukotić - Sek, Alilović, Kostić, Trifunović - Kojzek

15:52

Ko sudi?

Kompletna sudijska ekipa na meču Tobol - Partizan biće iz Italije. Glavni arbitar je Danijele Čifi, njemu će pomagati zemljaci, a mi se nadamo da neće imati mnogo posla na ovoj utakmici.

15:37

Kako je Partizan pobijedio?

Crno-bijeli su u beogradskom meču protiv Tobola bili veoma ubjedljivi, a mogli su da postignu još više golova. Strijelci su bili Demba Sek, Ibrahim Zubairu i Šaka Traore, poništen je gol Erika Kojzeka, veliku šansu propustio je Sek...

15:22

Prvi meč!

  Ovako je bilo u Humskoj prije sedam dana:

15:21

Dobar dan!

Fudbaleri Partizana odradili su veliki dio posla u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali dobar rezultat iz Beograda moraju da potvrde i u Kazahstanu. Meč Tobola i Partizana počinje u 17.00, po srpskom vremenu.

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