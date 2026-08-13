15 : 52 SASTAVI! Tobol: Busurmanov - Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov - Česnokov, Tagibergen, Sise, Guera - Lisakovič, Milovanović Partizan: Krunić - Roganović, Milić, S. Mitrović, Đurđević - Vukotić - Sek, Alilović, Kostić, Trifunović - Kojzek

15 : 52 Ko sudi? Kompletna sudijska ekipa na meču Tobol - Partizan biće iz Italije. Glavni arbitar je Danijele Čifi, njemu će pomagati zemljaci, a mi se nadamo da neće imati mnogo posla na ovoj utakmici.

15 : 37 Kako je Partizan pobijedio? Crno-bijeli su u beogradskom meču protiv Tobola bili veoma ubjedljivi, a mogli su da postignu još više golova. Strijelci su bili Demba Sek, Ibrahim Zubairu i Šaka Traore, poništen je gol Erika Kojzeka, veliku šansu propustio je Sek...

15 : 22 Prvi meč! Vidi opis Uživo, Tobol - Partizan: Saša Ilić iznenadio sastavom u Kazahstanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20 Ovako je bilo u Humskoj prije sedam dana: