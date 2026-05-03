Nezapamćen šok u NBA: Džoel Embid izbacio jednog od favorita za prsten

Autor Bojan Jakovljević
Filadelfija Seventisiksersi napravili su senzaciju u NBA, izbacivši Boston Seltikse. Džoel Embid blistao sa 34 poena, dok se situacija na Istoku mijenja.

Filadelfija Seventisiksersi prošli su u drugu rundu plej-ofa pošto su napravili senzaciju u NBA i izbacili su Boston Seltikse. Filadelfija je u plej-of ušla na jedvite jade, preko plej-ina, ali je na kraju uspjela da sruši Boston u "majstorici" pred gostujućim navijačima 109:100, za ukupnih 4:3 u seriji.

Blistao je Džoel Embid koji je postigao čak 34 poena na ovoj utakmici, a imao je i 12 skokova i šest asistencija, vidjelo se da "daje sve" samo kako bi njegova ekipa ovoga puta napravila korak više i zato je posebno slavio poslije utakmice.


Uz njega je vrhunski meč odigrao Tajris Maksi koji je zabilježio 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija, dok su još tek četvorica igrača se uopšte upisala na semaforu. "Ruki" Vi Džej Edžkombi je imao 23 poena, iskusni Pol Džordž 13, Keli Ubre Džunior šest, a Kventin Grajms je dodao tri.

Što se tiče Bostona, koji je i te kako razočarao svoje navijače, kod njega čak trojica startera nisu postigla poene - Luka Garza, Ron Harper Džunior i Bejlor Šerman, dok u igru uopšte nije ulazio Nikola Vučević koji je doveden pred plej-of.


Džejlen Braun je postigao 33 poena, Derik Vajt je ubacio 26, dok je Nimas Keta dodao 17. Na ovoj utakmici takođe nije bilo Džejsona Tejtuma koji se oporavio od povrede, ali se možda prerano vratio na parket i zbog toga nije bio u stanju da zaigra u ovako važnoj utakmici.

S obzirom na to da je Boston bio jedan od favorita za prsten, sada se situacija na Istoku mijenja i vidjećemo šta će Filadelfija uraditi protiv Njujorka u drugoj rundi. U drugom polufinalu čekamo "majstorice" Detroit - Orlando i Klivlend - Toronto.

