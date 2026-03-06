Pomoćni trener Sloge pred Željezničar: Moramo skupljati bodove

Pomoćni trener Sloge Anđelko Tadić najavio je subotnji duel 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Željezničara, koji se igra na dobojskim “Lukama” (15.00).

Izvor: FK Sloga Doboj

Pomoćnik Nedima Jusufbegovića je naglasio da je pred Dobojlijama izuzetno važna utakmica u kojoj svaki bod ima ogromnu vrijednost u nastavku sezone.

“Svjesni smo da rezultati u dosadašnjem dijelu sezone nisu na nivou na kojem smo mi to očekivali. Izuzetno nam je bitan svaki bod u nastavku prvenstva, zato maksimalno ozbiljno pristupamo sutrašnjoj utakmici“, rekao je Tadić.

Protivnika je opisao kao ekipu s dugom tradicijom i velikim kvalitetom, iako trenutno prolazi kroz određene probleme.

“To je protivnik s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetan, međutim isto tako u nekim svojim određenim problemima. Mi moramo gledati samo sebe, pokušati ostvariti što bolji rezultat i skupljati bodove”.

Tadić je otvoreno progovorio o ključnim problemima ekipe u prvom dijelu sezone - nedostatku efikasnosti u napadu.

“Činjenica je da smo u dosadašnjem dijelu sezone postigli samo 14 golova. Radili smo na završnici, radimo i dalje. Momci rade vrijedno, trude se, ulažu dosta energije u svaki trening i svaki zahtjev. Nadam se da ćemo to valorizovati na terenu”, istakao je Tadić, pohvalivši s druge strane defanzivnu liniju Sloge.

“U odbrani smo djelovali dosta dobro. Međutim, da bi imali dobar kvalitet i nivo igre, moramo držati fokus svih 90 minuta. Na to smo upozoravali igrače”.

Na kraju je izrazio vjeru u ekipu i optimizam, s obzirom da Sloga nije poražena u posljednja tri međusobna dvoboja sa Željom.

“Maksimalno pripremljeni i spremni dočekujemo sutrašnju utakmicu. Očekujemo jednu dobru igru naših momaka. Vjerujemo u dobar rezultat, vjerujemo u kvalitet ove ekipe i vjerujemo da ćemo ostvariti toliko željenu pobjedu”, zaključio je on.

(MONDO)