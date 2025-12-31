logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Male su šanse, sam Đoković je priznao": Ima li Novak snage za završni čin?

"Male su šanse, sam Đoković je priznao": Ima li Novak snage za završni čin?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković kreće u pohod na 25. grend slem titulu.

"Male su šanse, sam Đoković je priznao": Ima li Novak snage za završni čin? Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu poželio je Novaku Đokoviću da osvojio rekordnu 25. grend slem titulu u 2026. godini. U eri Janika Sinera i Karlosa Alkaraza to će biti najteži mogući zadatak, ali bio bi to najbolji način da zaokruži blistavu karijeru.

Prvu šansu imaće na Australijan Openu gdje je rekorder sa 10 titula, ali dio teniske javnosti smatra da će veću šansu imati na Vimbldonu, što je podloga na kojoj je posljednjih godina imao najviše uspjeha. 

"Bilo bi nevjerovatno vidjeti Novaka kako osvoji bar još jedan grend slem. Nikada nije bilo tako teško jer, kao što svi znamo, Siner i Alkaraz dominiraju i mnogo su iznad svih", rekao je Muratoglu u videu postavljenom Instagramu i dodao:

"Kada je Novak morao da igra sa njima, rekao je da je preteško, posebno u pet setova. Šanse su male, i sam Novak to kaže. Ali koliko bi nevjerovatno bilo za njega, koji je najveći svih vremena u muškoj konkurenciji, da osvoji još jedan posljednji grend slem u eri Alkaraza i Sinera i osvoji taj nevjerovatni 25. grend slem".

 Posljednja šansa za istoriju

Đoković je minule sezone stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, ali utisak je da ukoliko bude zdrav ima realne šanse za još jedno istorijsko dostignuće. Čekaće kiks Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koji su kombinovano osvojili posljednjih osam velikih titula, a iskustvo je svakako na njegovoj strani. Što se tiče skora sa Špancem i Italijanom, ispostavilo se da u posljednje vrijeme lakše izlazi na kraj sa Alkarazom, dok ga je Siner pobijedio u posljednjih pet duela.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC