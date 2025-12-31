"Male su šanse, sam Đoković je priznao": Ima li Novak snage za završni čin?

Srpski teniser Novak Đoković kreće u pohod na 25. grend slem titulu.

Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu poželio je Novaku Đokoviću da osvojio rekordnu 25. grend slem titulu u 2026. godini. U eri Janika Sinera i Karlosa Alkaraza to će biti najteži mogući zadatak, ali bio bi to najbolji način da zaokruži blistavu karijeru.

Prvu šansu imaće na Australijan Openu gdje je rekorder sa 10 titula, ali dio teniske javnosti smatra da će veću šansu imati na Vimbldonu, što je podloga na kojoj je posljednjih godina imao najviše uspjeha.

"Bilo bi nevjerovatno vidjeti Novaka kako osvoji bar još jedan grend slem. Nikada nije bilo tako teško jer, kao što svi znamo, Siner i Alkaraz dominiraju i mnogo su iznad svih", rekao je Muratoglu u videu postavljenom Instagramu i dodao:

"Kada je Novak morao da igra sa njima, rekao je da je preteško, posebno u pet setova. Šanse su male, i sam Novak to kaže. Ali koliko bi nevjerovatno bilo za njega, koji je najveći svih vremena u muškoj konkurenciji, da osvoji još jedan posljednji grend slem u eri Alkaraza i Sinera i osvoji taj nevjerovatni 25. grend slem".

Posljednja šansa za istoriju

Đoković je minule sezone stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, ali utisak je da ukoliko bude zdrav ima realne šanse za još jedno istorijsko dostignuće. Čekaće kiks Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koji su kombinovano osvojili posljednjih osam velikih titula, a iskustvo je svakako na njegovoj strani. Što se tiče skora sa Špancem i Italijanom, ispostavilo se da u posljednje vrijeme lakše izlazi na kraj sa Alkarazom, dok ga je Siner pobijedio u posljednjih pet duela.

