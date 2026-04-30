"Jugoslavija mi ama baš ništa nije značila": Legenda Dinama nije htjela ni da čuje za Miljanića

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Snješko Cerin, legendarni napadač Dinama, otkriva da mu Jugoslavija nikada nije značila ništa, ni pozivi u reprezentaciju. Pritom mu se nije igralo ni za Miljana Miljanića.

Približava se Svjetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi, a iako Srbija ne učestvuje - dobro pamtimo da je pred svaki veliki turnir dolazilo do bure oko spiska. Nije to ništa novo ili ekskluzivno samo za Srbiju, taj trend pamti se i kada je država nosila drugo ime i bila veća, kada se pričalo o takozvanom "nacionalnom ključu" kako bi svi bili zadovoljni.

Nije mali broj onih jugoslovenskih fudbalera koji su smatrali da zaslužuju da igraju na Evropskom ili Svjetskom prvenstvu, a nisu nikada dobili šansu, pa se često na ovim prostorima spominje primjer Snješka Cerina.

Borislav Cvetković, Mehmed Baždarević, Branko Bošnjak, Snješko Cerin i Zvezdan Petković u dresu olimpijske reprezentacije Jugoslavije.
U pitanju je legendarni napadač Dinama koji je u sezoni 1981/82 postigao čak 19 golova i bio je najbolji strijelac tada izuzetno jakog jugoslovenskog prvenstva, međutim to nije bilo dovoljno da bi igrao na Mundijalu 1982. godine u Španiji. I ne samo to, Cerina nikada nismo vidjeli u dresu Jugoslavije, pa ni mlade selekcije.

Jugoslavija je ispala u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 1982. godine pošto je osvojila tri boda. Remizirali smo sa Sjevernom Irskom, pobijedili Honduras i izgubili od Španije, što nije bilo dovoljno za prolaz.

"Jedanput sam bio pozvan u selekciju do 21 godine, a već sam imao 23. Pozvao me selektor Ivan Toplak za prijateljsku utakmicu s Grčkom, na nekom njihovom ostrvu. To je bilo prije Mediteranskih igara u Splitu, a kako mi je supruga u to vrijeme bila trudna, više nisam htio da dolazim. Zvali su me, a ja sam odbio", prisjetio se hrvatski fudbaler Snješko Cerin u razgovoru sa "Večernji list" gdje sada tvrdi da mu ta država ništa nije značila.

"Rekao sam im da ne mogu; ne samo zbog supruge, nego mi se nije niti išlo. Zašto? Zato što meni reprezentacija Jugoslavije u životu nije značila ama baš ništa! Hoće li me pozvati ili ne, nije me bilo briga", dodao je Cerin.

Na sve to dodaje da nikada nije imao dobar odnos sa tadašnjim selektorom Jugoslavije Miljanom Miljanićem, inače jednim od najboljih stručnjaka s ovih prostora: "I to što me nisu zvali na Svjetsko prvenstvo 1982. godine uopšte me nije povrijedilo. Još kad sam znao da je tamo Miljan Miljanić, a on mi baš nije bio simpatičan."

Ko je Snješko Cerin?

Snješko Cerin je rođen u januaru 1955. godine u Zagrebu i poslije nekoliko godina u niželigašima stigao je do dresa Dinama. Čak deset godina je igrao za "modre" i postigao je više od stotonu golova, uz pomenutih 19 u sezoni kada je Dinamo osvojio prvu titulu poslije 24 godine (1981/82). Bez obzira na to, Miljan Miljanić je umjesto njega na Mundijal poveo Stjepana Deverića, saigrača iz Dinama.

Karijeru je potom završio igrajući u SAD za Kanzas Siti Kometse i potom u Austriji iz Klagenfurta, gdje je već bio u godinama. Za kraj, vratio se u NK Novi Zagreb gdje se oprostio krajem osamdesetih.

