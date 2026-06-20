Železničar doveo reprezentativca Engleske u Pančevo: Prije dvije godine bio je kapiten Čelzija

Bivši kapiten mladog tima Čelzija i omladinski reprezentativac Engleske Bili Dži (20) novi igrač Železničara iz Pančeva.

Izvor: Simon Roe / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva po prvi put u klupskoj istoriji predstavljaće Srbiju na međunarodnoj sceni, a tim trenera Radomira Kokovića mora dobro da se pripremi za izazove. Kao prvo pojačanje za novu sezonu u Pančevo je stigao omladinski reprezentativac Engleske Bili Dži (20), nekadašnji fudbaler Čelsija.

Momak koji je rođen u Londonu prošao je mlađe kategorije kluba sa Stamford Bridža, a zatim prije dvije godine prešao u Norič, gdje je igrao za tim do 21 godine. Nije stigao da debituje u seniorskom fudbalu, što mu je izmaklo i tokom boravka u Londonu, ali je zanimljivo da se Bili Dži nalazio na klupi tokom finala Liga kupa koje je Čelzi u februaru 2024. godine izgubio od Liverpula.

Talenat u koji je svojevremeno vjerovao jedan od najvećih engleskih timova imaće priliku da pokaže u Pančevu. Železničar je prethodnih sezona dao šansu mladim fudbalerima i to im se uglavnom isplatilo - pa sada ostaje samo da se vidi da li je Dži još jedan pogodak sportskog sektora kluba koji bilježi najbolje rezultate svoje istorije. A čini se da bi Bili mogao da bude novi uspjeh!

Godinama je Bili Dži bio reprezentativac Engleske u mlađim kategorijama nacionalnog tima. Odigrao je dvije utakmice za reprezentaciju do 15 godina, pa dvije utakmice za reprezentaciju do 16 godina, zatim tri meča za reprezentaciju do 17 godine i na kraju još dvije utakmice za reprezentaciju do 19 godina. Na tim mečevima postigao je i dva gola, ali tokom posljednjih godinu i po dana nije dobijao pozive u nacionalni tim.

Na žrijebu nije bilo sreće - odmah u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu srpski predstavnik igraće protiv Brage iz Portugala. Mečevi su na programu 23. jula u Pančevu i odmah sedam dana kasnije u "Kamenolomu". Prije toga, Pančevci će sezonu u Superligi Srbije početi utakmicom protiv Radničkog iz Niša na svom terenu.

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