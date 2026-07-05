Nigerijski fudbaler David Ankej vraća se u Srbiju nekoliko godina nakon što u Crvenoj zvezdi nije prošao probu. U međuvremenu je stigao da igra čak i u italijanskoj Seriji A.

Izvor: DUMITRU DORU/EPA

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva živi najbolje dane u klupskoj istoriji. Tim trenera Radeta Kokovića priprema se za prvi izlazak na evropsku scenu, sportski sektor je ovo ljeta završio najveći transfer u istoriji, a red je i da u Pančevo stignu pojačanja koja će pokušati da ponove uspješnu sezonu. Zato je Železničar zavukao ruku u džep i kupio Davida Ankeja (24) za 500.000 evra!

Riječ je o nigerijskom napadaču koji je visok 191 centimetara, a kojem je prethodni klub bio Đenova. U dresu tog italijanskog kluba uspio je tokom dvije sezone da sakupi ukupno 10 mečeva u Seriji A - ali uz epizodnu ulogu i bez konkretnog učinka na terenu. Nigerijac bi, ipak, trebalo da bude veliko pojačanje za Pančevce koji planiraju i da zarade od njegovog narednog transfera.

Vidi opis Srpski klub dao 500.000 evra za napadača iz Serije A: Sa 18 godina nije prošao probu u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 17 17 / 17

Napadač koji je plaćen pola miliona evra prije samo dvije i po godine koštao je Italijane čak pet puta više. Đenova se u njega "zaljubila" dok je rešetao mreže u dresu Šerifa iz Tiraspolja, a u Pančevu se nadaju da bi dio takve golgeterske forme mogao da ponovi u dresu Železničara. Ako ne može u Evropi, onda barem u Superligi Srbije. To takmičenje poznaje bolje nego što mislite, jer je svojevremeno bio na probi u Zvezdi.

"Srećan sam što sam ovdje. Želim da budem najbolja verzija sebe u ovom klubu, da pomognem ekipi da napreduje i da kroz to napravim sljedeći korak u svojoj karijeri. Sebe bih opisao kao brzog igrača, agresivnog na terenu i kao napadača koji postiže golove. Moj omiljeni igrač je Samjuel Eto", rekao je Ankej na predstavljanju i dodao: "Kao 18-godišnjak bio sam u Crvenoj zvezdi nekoliko nedjelja, ali sam odlučio da odem u švedski Hamarbi. Tamo sam započeo evropsku karijeru."

Kakvu karijeru ima Nigerijac?

David Ankej počeo je karijeru u klubu Sidos u rodnoj Nigeriji, a ubrzo se preselio u Evropu i počeo svoje neobično fudbalsko putovanje. Igrao je za Hamarbi i Hamarbi Talang u Švedskoj, pa matični Sidos i Džimi FA u Nigeriji, Hamam u Tunisu, Šerif iz Tiraspolja u Moldaviji, italijansku Đenovu, rumunski Rapid, italijanskog niželigaša Virtus Entelu i na kraju ekipu Krasava sa Kipra.

Nakon što je u dresu Šerifa iz Tiraspolja odigrao 25 mečeva i postigao osam golova, Đenova je za njega platila obeštećenje u iznosu od 2,5 miliona evra. Ipak, italijanski klub mu nakon toga nije pružio pravu šansu. Odigrao je tek 11 utakmica, bez gola ili asistencije i uz čak tri pozajmice drugim klubovima.

Tokom jesenjeg dijela sezone 2025/26 snažni napadač je odigrao tek 219 minuta na devet mečeva za Virtus Entelu u italijanskoj Seriji B i nije uspio da postigne gol ili asistira svojim saigračima. Proljećni dio proveo je na Kipru gdje je upisao 12 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju, uz "čak" 425 minuta provedenih na terenu. Za dvije i po godine od kako je stigao u Đenovu postigao je samo jedan gol.