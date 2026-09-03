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Test otkriva šta zaista želite: Izaberite ključ i saznajte da li žudite za podrškom ili ljubavlju

Test otkriva šta zaista želite: Izaberite ključ i saznajte da li žudite za podrškom ili ljubavlju

Izvor Sensa
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Izaberite ključ koji vam je prvi zapao za oko i saznajte šta zaista želite.

Test ličnosti sa ključevima: Izaberite jedan i otkrijte šta vam je sada najpotrebnije Izvor: Ai Info/Printscreen/https://mixnews.lv/

Ponekad najobičnija stvar postaje ogledalo onoga što se dešava u nama. Ključ je uvijek obećanje: iza svakih zaključanih vrata nešto čeka svoj trenutak. A ključ koji vam prvi zapadne za oko nije slučajnost - on sugeriše koja vrata vaša duša želi da otvori upravo sada, odnosno koja potreba u vama danas najhitnije vapi za pažnjom. O tome je naš test ličnosti.

Ovdje nema tačnih ili pogrešnih odgovora. Nemojte predugo gledati sliku niti koristiti razum kako biste izabrali "lijepu“ opciju. Vjerujte svom prvom instinktu - ključ koji vam odmah privuče pažnju najiskreniji je odgovor.

Psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Svaki od 9 ključeva simbolizuje skrivenu potrebu - od žeđi za slobodom i promjenom do čežnje za toplinom, mirom ili priznanjem.

Ključ 1: Potreba za sigurnošću i podrškom

Ako vam je pogled prvo privukao masivni antički ključ sa velikom bradom, to znači da je vaša skrivena potreba upravo sada pouzdanost i podrška.

Umorni ste od neizvjesnosti i u sebi tražite nešto na šta se možete čvrsto osloniti: stabilnu vezu, jasna pravila, osjećaj čvrstog tla pod nogama.

Takvi ljudi su pravi temelj za one oko sebe: pored vas se osjećaju mirno i bezbjedno. Jedino što treba zapamtiti jeste: u svojoj potrazi za stabilnošću, ne pretvarajte svoju tvrđavu u zidove. Ponekad je najpouzdanije rješenje upravo to da unesete nešto novo. I sigurno ćete imati snage da to učinite.

Ključ 2: Potreba za ljepotom i samoizražavanjem

Ako vam pogled padne na elegantan, ažurni ključ sa šarenom glavom, pokreće vas potreba za ljepotom i samoizražavanjem.

Samo „funkcionalno“ vam nije dovoljno – potrebno vam je nešto smisleno, ukusno i jedinstveno. Vaša duša žudi za kreativnošću i mogućnošću da izrazite svoju individualnost.

Imate talenat da vidite ljepotu tamo gdje drugi prolaze i činite svijet oko sebe malo toplijim. Samo ne očekujte da će svi odmah cijeniti vašu suptilnost: prava dubina ne uočava se na prvi pogled. Dozvolite sebi da stvarate prije svega za sebe.

Ključ 3: Potreba za privatnošću i malim radostima

Ako je prvo što ste primijetili bio sićušan, sjajan ključ, vaša skrivena potreba je za nečim veoma ličnim i pažljivo čuvanim.

Privlače vas male radosti, vaš sopstveni privatni "unutrašnji svijet“, ono što pripada samo vama i nije na vidiku.

Cijenite detalje i pronalazite sreću u jednostavnom – redak i lijep dar. Slaba tačka za rast: nemojte previše duboko skrivati svoje najdragocjenije stvari. Ponekad se isplati otvoriti svoj kovčeg sa blagom voljenima – to samo doprinosi toplini.

Ključ 4: Potreba za domom i pripadanjem

Ako odaberete moderan ključ, podsvesno čeznete za domom i osjećajem mjesta.

Nije nužno stvar u zidovima: to je potreba za osjećajem pripadnosti, mjestom gdje možete biti sami bez maski i konačno disati.

Cijenite udobnost i vješti ste u stvaranju atmosfere u kojoj se drugi osjećaju dobrodošlo. Ali dok brinete o svom domu i voljenima, ne zaboravite da ostavite malo topline i za sebe. Vaš unutrašnji mir je dom vrijedan njege.

U našoj galeriji pročitajte mudre citate Karla Junga koji će vam pomoći da razumijete sebe:

Ključ 5: Potreba za ljubavlju i bliskošću

Ako vam je pogled odmah pao na zlatni ključ sa srcem, pokreće vas potreba za ljubavlju i intimnošću.

Vaša duša žudi za toplinom, nježnošću i time da bude istinski viđena i prihvaćena. Možda baš sada posebno želite istinsku emotivnu vezu.

Sposobni ste da duboko volite i da iskreno brinete o drugima. Blagi podsjetnik: dok očekujete ljubav od drugih, ne zaboravite da je sebi pružite podjednako velikodušno. Zaslužujete toplinu koju tako slobodno dajete drugima.

Ključ 6: Potreba za korijenima i smislom

Ako vas privlači izlizani, patinirani bronzani ključ, vaša skrivena potreba povezana je sa korijenima, sjećanjem i značenjem.

Cijenite vezu sa nečim većim – sa istorijom, sa porodicom, sa provjerenim vrijednostima. Možda trenutno tražite odgovor na pitanje: "Šta mi je zaista važno?“

Vi ste osoba dubine, a vašu mudrost osjećaju oni oko vas. Samo ne dozvolite da prošlost nadvlada sadašnjost: najvrjednije tradicije su one koje vam pomažu da živite danas. Vaše iskustvo je oslonac, a ne sidro.

Ključ 7: Potreba za promjenom i avanturom

Ako ste prvo primijetili neobičan kristalni privezak za ključeve, žudite za živopisnim iskustvima i novinama.

Rutina vas umara, a vaša duša žudi za avanturom, svježim emocijama i osjećajem da je život magija, a ne raspored.

Vaša bezbrižnost i radoznalost su zarazne: nikada nema dosadnog trenutka oko vas. Jedino što vrijedi zapamtiti jeste da, dok ste fascinirani novim, ne propustite jednostavnu sreću koja je već tu. Sposobnost da uživate i u velikom i u malom učiniće vaš život zaista ispunjenim.

Ključ 8: Potreba za redom i kontrolom

Ako je vaš izbor jednostavan čelični ključ sa prstenom, pokreće vas potreba za redom i kontrolom.

Osjećate se mirnije kada vam je sve pri ruci, sve je na svom mjestu i jasno je šta će se dalje desiti. Trenutno vaša duša žudi za jasnoćom i osjećajem da kontrolišete svoj život.

Pouzdani ste, organizovani i uvijek se na vas može računati. Zona blagog rasta: ne može sve u životu da stane na privezak za ključeve – ostavite malo prostora za prijatna iznenađenja. Ponekad se najbolje stvari dese kada samo malo pustimo volan.

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