Zelene i smeđe smrdibube nisu iste: Stručnjaci otkrivaju koja vrsta ulazi u domove i zašto smrde još jače u jesen

Ljudi se posljednjih nedjelja masovno žale na najezdu smrdibuba. Ima ih svuda, po fasadama zgrada, balkonima, garažama, pa čak i u stanovima i kućama.

Izvor: sopf/Shutterstock

Iako sezona ovih insekata počinje već u proljeće, njihov broj u urbanim sredinama naglo raste tek u jesen, kada traže toplo sklonište.

Kako objašnjava Jože Miklavc, rukovodilac odjeljenja za zaštitu bilja na Poljoprivredno-šumarskom zavodu u Mariboru, u proljeće se smrdibube sele iz zimskih skloništa na biljke, dok u jesen ulaze u domove, najčešće kroz najmanje pukotine i prozore.

Zelene i smeđe - dvije vrste, dva ponašanja

Posljednjih godina u domaćinstvima se sve češće pojavljuju dvije vrste: zelene i smeđe smrdibube. Na prvi pogled djeluju slično, ali razlika među njima je veća nego što mislite.

Zelena smrdibuba najčešće se javlja tokom toplijeg dijela godine. Njena boja omogućava savršenu kamuflažu među lišćem, pa je teško primijetiti. Hrani se biljkama i može napraviti ozbiljnu štetu u baštama i voćnjacima, jer siše sokove iz plodova i listova.

Smeđa smrdibuba otpornija je i aktivnija tokom hladnijih mjeseci. Riječ je o invazivnoj vrsti koja se brzo širi i lako pronalazi put do toplog doma. Za razliku od zelene, ova vrsta uzrokuje veću štetu poljoprivrednim kulturama i često je prava noćna mora za povrtlare.

Zašto toliko smrde i kako ih razlikovati

Bez obzira na vrstu, zajedničko im je jedno, neprijatan miris koji ispuštaju kada se osjete ugroženo. Taj oštar, dugotrajan miris glavni je razlog zašto su posebno nepoželjne u zatvorenom prostoru.

Najlakše ih je razlikovati po boji i periodu kada se pojavljuju. Stručnjaci preporučuju da redovno provjeravate mrežice na prozorima i vratima, jer su one najbolja zaštita od njihovog ulaska.

Kako ih se riješiti bez neprijatnog mirisa

Ako ih ipak primijetite, nikako ih nemojte gnječiti, tada oslobađaju miris koji se teško uklanja s kože i tkanina.

Najbolje ih je usisati, pomesti ili uhvatiti u posudi s vodom i izbaciti ih. Na otvorenom ih možete tretirati insekticidnim sprejem, ali ne u zatvorenim prostorima poput balkona, tamo ih je bezbjednije ukloniti ručno.

Agronom Jernej Lončar iz Poljoprivredno-šumarskog zavoda Ljubljana objašnjava:

"Ako ih pustite na miru, ne smrde. Ali čim ih dotaknete, ispuštaju miris koji ostaje na rukama i teško se ispira".