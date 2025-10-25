Pojava smrdibuba u jesen: Zašto ulaze u domove i kako ih kontrolisati

U posljednjih nekoliko dana mnogi građani Republike Srpske i BiH susreću se sa neugodnom pojavom smrdibuba, insekata koji svojim prisustvom remete svakodnevne aktivnosti.

Izvor: Shutterstock

Stanari prijavljuju da ne mogu otvoriti prozor ili unijeti veš bez rizika da im u prostorije uleti smrdibuba.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovi insekti obično pojavljuju u velikom broju tokom jeseni, kada traže toplije i zaštićene prostore za prezimljavanje. Njihova povećana aktivnost može biti povezana i sa toplom i suvom klimom tokom ljeta, kao i nedostatkom prirodnih neprijatelja u urbanim sredinama. Iako smrdibube nisu opasne po zdravlje ljudi, njihov neprijatan miris i brojnost znatno otežavaju boravak u stanu ili kući.

Zatvaranje i zaštita prozora

Jedan od najjednostavnijih načina da spriječite ulazak smrdibuba jeste da držite prozore i vrata zatvorene, posebno u kasnim popodnevnim i večernjim satima, kada su insekti najaktivniji. Postavljanje mreža protiv insekata na prozore i balkone može značajno smanjiti šansu da smrdibube uđu u prostorije.

Održavanje prostora i higijena

Redovno uklanjanje veša, biljaka i drugih stvari sa prozorskih dasaka ili terasa smanjuje površinu na kojoj insekti mogu sletjeti i zadržati se. Čist i uredan prostor otežava smrdibubama da pronađu zaklon, pa se njihova pojava može značajno umanjiti.

Prirodni repelenti

Za one koji žele prirodno rješenje, eterična ulja poput nane, lavande ili eukaliptusa mogu djelovati kao repelenti. Dovoljno je nekoliko kapi na komadić tkanine ili stavljanje biljaka u saksije na prozorima da insekti izbjegavaju prostor.

Mehaničko uklanjanje

Ako se smrdibuba ipak nađe u stanu, preporučuje se pažljivo uklanjanje usisivačem ili papirnim ubrusom. Važno je da se insekti ne zgaze, jer tada ispuštaju neprijatan miris. Nakon uklanjanja, mjesto gdje su se zadržavali možete prebrisati vlažnom krpom.

Profesionalna pomoć

U slučaju veće najezde, kada je nemoguće kontrolisati broj insekata, najbolje je obratiti se stručnoj službi za dezinfekciju i uklanjanje insekata. Profesionalci koriste sigurne metode koje ne ugrožavaju zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca.

Stručnjaci naglašavaju da je pojava smrdibuba prirodan dio ekosistema i da njihova sezonska aktivnost neće trajati dugo. Ipak, preduzimanje preventivnih mjera kao što su zatvaranje prozora, postavljanje mreža i održavanje higijene može znatno olakšati svakodnevni život u ovim danima.