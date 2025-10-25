logo
Insekti bi mogli da unesu revoluciju u hirurgiju: Jedna njihova vještina je posebno interesantna

Insekti bi mogli da unesu revoluciju u hirurgiju: Jedna njihova vještina je posebno interesantna

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Istraživački tim je uvećao mehanizam "testere" koji koristi ova muva 400 puta i testirao ga na materijalu koji imitira ljudsko tkivo.

Testerska muva u medicini Izvor: WALTRAUD GRUBITZSCH / AFP / Profimedia

Takozvana testerasta muva, koja je dobila ime po svojoj posebnoj sposobnosti da precizno siječe kako bi položila svoja jaja, mogla bi da utiče na budućnost hirurgije.

Dr Marti Verdager Malorki, glavni autor studije sa Univerziteta u Edinburgu, rekao je da su "otkrili nešto izvanredno - mehanizam sječenja koji u suštini samostalno misli".

"Organ testere za polaganje jaja može da siječe meko biljno tkivo, ali automatski izbegava čvrste unutrašnje 'žilice' biljke, uključujući kapilare koji nose vodu i hranljive materije", objasnio je Majorki i dodao: "Ovo osigurava da biljka preživi i služi kao izvor hrane za larve koje će se izleći iz jaja".

Dr Malorki napominje da proces uključuje samo interakciju zubaca testere sa različitim materijalima biljke.

"Ne senzore ili računare, već elegantan inženjering usavršen milionima godina evolucije", rekao je.

Istraživački tim je uvećao mehanizam "testere" koji koristi ova muva 400 puta i testirao ga na materijalu koji imitira ljudsko tkivo.

Otkrili su da sistem radi na sličan način, režući samo ono što je bezbedno uz primjenu određene sile, dok ostale strukture, koje bi u teoriji bile najvitalnije, pomjera u stranu.

Prof. Mark Desmulijez, koautor istraživanja, naglašava da "otkriće ima značajne potencijalne implikacije po hiruršku praksu".

Dodaje da sa trenutno dostupnim hirurškim alatima hirurzi "često bore u složenim operacijama" jer rade u "okruženju preplavljenom krvlju što im ograničava vidljivost i značajno povećava rizik od slučajnog povređivanja vitalnih struktura".

Smatra da bi alat zasnovan na ovom evolutivnom mehanizmu mogao značajno da pomogne hirurzima da izbjegnu greške.

"Sada je potreban dodatni doprinos hirurga, ali ovaj novootkriveni mehanizam zvuči primamljivo", dodaje prof. Desmulijez.

Tim je koristio moćne mikroskope i 3D snimanja kako bi mapirao zube testera.

Otkrili su da mali zubi u kombinaciji sa većim zupcima rade zajedno kako bi napravili čiste i samoregulisane rezove.

(EUpravo zato/Popular Science)

