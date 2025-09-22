logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spremite se na uporan problem u jesen: Masovno se penju uz fasade kuća i pokušavaju da se uvuku unutra

Spremite se na uporan problem u jesen: Masovno se penju uz fasade kuća i pokušavaju da se uvuku unutra

Autor mondo.ba
0

U jesen, kada dani postaju sve kraći, a temperatura pada, u našim vrtovima i kućama pojavljuju se nepoželjni gosti.

Kako se riješiti stonoga u jesen Izvor: Thijs de Graaf/Shutterstock

Tamna, vijugava stvorenja, koja kod mnogih izazivaju strah i odbojnost, pretvaraju se u pravu napast. Stonoge, koje pripadaju porodici Julidae, spadaju u zglavkare iz podtipa stonoga. Njihovo izduženo, segmentirano telo u nijansama crne, sive ili tamnosmeđe i kratke noge čine ih lako prepoznatljivim. Iako inače žive u šumskom otpadu ili trulom drvetu, u jesen masovno migriraju na fasade kuća, pokušavajući da se uvuku unutra.

Da li su opasne za ljude?

Njihov izgled i karakterističan miris odbijaju, ali da li zaista predstavljaju opasnost? Ispostavlja se da dugotrajan kontakt može da bude štetan. One luče hemijske supstance koje kod osjetljivih osoba mogu da izazovu alergijske reakcije, a ponekad prenose i bakterije i bolesti.

Pored toga, njihovo masovno prisustvo u zatvorenim prostorijama može da izazove otežano disanje. Stručnjaci upozoravaju da treba izbjegavati direktan dodir sa ovim stvorenjima i nikada ih ne dirati golim rukama.

Kako ih se rješiti?

Najefikasnija metoda su hemijski preparati za prskanje, koji ih odbijaju. Alternativa su razne zamke koje ih privlače i omogućavaju sigurno uklanjanje. Ipak, ključ u borbi protiv njih je prevencija. Njima ne prija miris sirćeta i ulja od nane, ali prirodni načini često nisu dovoljni kada se suočite sa ovako upornim stvorenjima.

Važno je održavati dvorište urednim, odnosno, redovno uklanjati lišće, granje, kao i trule plodove i povrće, jer upravo takva mjesta biraju za svoja skloništa. Takođe, neophodno je dobro zatvoriti kante za otpatke i redovno ih prazniti. U zatvorenim prostorima preporučuje se redovno provetravanje i smanjivanje vlage, jer ih suvi i dobro provetreni prostori odbijaju.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom insekti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA