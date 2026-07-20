Dom bogova čeka istorijsku odluku Uneska: Olimp pred velikim priznanjem

Grčka je nominovala Olimp za upis na Listu svjetske baštine Uneska, ističući njegov značaj za mitologiju, istoriju i prirodu, dok stručnjaci upozoravaju da bi veći broj turista mogao da ugrozi osjetljivi ekosistem planine.

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Grčka je nominovala planinu Olimp za upis na Listu svjetske baštine Uneska kao mješovito kulturno i prirodno dobro, ističući njen neprocjenjiv značaj koji spaja mitologiju, istoriju i izuzetnu bioraznolikost.

Proces nominacije, koji je Grčka započela još 2014. godine, ima za cilj trajnu zaštitu jedinstvenog prirodnog okruženja, flore, faune i kulturnih vrijednosti planine. Ministarka kulture Lina Mendoni istakla je globalni značaj Olimpa.

"Dom bogova je jedan od najjačih grčkih brendova. Povezan je sa antičkom mitologijom, Homerom i istorijom Grčke kroz vijekove", navela je, objašnjavajući suštinu ove važne inicijative.

Spoj prirode, mita i istorije

Kao najviša planina Grčke, sa vrhom Mitikas na 2.918 metara, Olimp je u mitologiji bio prebivalište dvanaest olimpijskih bogova, sa Zevsovim prijestolom na vrhu.

Proglašen je za prvi nacionalni park u zemlji još 1938. godine, a od 1981. je i Uneskov rezervat biosfere, prepoznat po izuzetnoj bioraznolikosti koja uključuje i brojne endemske vrste.

U njegovom podnožju nalazi se Dion, sveti grad antičkih Makedonaca.

Za lokalno stanovništvo, planina je mnogo više od mita. "Olimp je naš život. To je mjesto na kojem smo odrasli", rekao je Evangelos Geroliolios, gradonačelnik opštine Dion-Olimp.

Ipak, sa slavom dolaze i izazovi. Očekuje se da bi status svjetske baštine privukao još veći broj posjetilaca, što izaziva zabrinutost.

Planinski vodič Babis Marinidis upozorava na opasnosti masovnog turizma i sve češće nepoštovanje postojećih pravila. "Postavlja se pitanje koliko ljudi ovaj ekosistem može da podnese. Vjerujem da se mora uvesti neko ograničenje", kaže Marinidis.

Ispred Olimpa je neizvjestan put. Nacrt dnevnog reda Komiteta za svetsku baštinu sugeriše da bi prijedlog mogao biti vraćen Grčkoj na doradu, uz zahtjev za dodatnim detaljima.

Lokalna zajednica se ipak nada da će kulturno i prirodno bogatstvo planine osigurati njeno mjesto na prestižnoj listi.

Eventualni upis ne bi bio samo priznanje, već i obaveza za buduće generacije da očuvaju osjetljivu ravnotežu između razvoja turizma i zaštite ovog svetog mjesta, koje pripada cijelom čovječanstvu.

(RTS/Mondo)