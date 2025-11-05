Od planinskih povika do svjetskih scena: Jodlovanje na putu ka Unesku

Vlasti Švajcarske predložile su da Unesko uvrsti jodlovanje na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.

Izvor: Shutterstock

Odluka agencije UN sa sjedištem u Parizu očekuje se do kraja godine, prenosi AP.

Predlagači ističu da je jodlovanje "mnogo više od planinskih povika iz prošlosti koje izvode muški pastiri u tregerima".

Tokom prošlog vijeka, brojni klubovi jodlovanja nastali su u Švajcarskoj radi nadogradnje tradicije i širenja njene privlačnost. Danas je to popularan oblik pjevanja koji je svojim tonovima i tehnikama pronašao put dublje u međunarodni muzički leksikon u klasičnoj, džez i folk muzici.

Američki kantri pjevači uklapali su jodlovanje u svoje pjesme krajem dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka. Prije sedam godina, Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti u Lucernu postao je prvi švajcarski univerzitet na kojem se predaje jodlovanje.

Švajcarska vlada navodi da najmanje 12.000 pjevača učestvuje u radu oko 780 grupa Švajcarskog udruženja jodlovanja.

(Srna)