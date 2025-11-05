logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od planinskih povika do svjetskih scena: Jodlovanje na putu ka Unesku

Od planinskih povika do svjetskih scena: Jodlovanje na putu ka Unesku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vlasti Švajcarske predložile su da Unesko uvrsti jodlovanje na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.

jodlovanje Izvor: Shutterstock

Odluka agencije UN sa sjedištem u Parizu očekuje se do kraja godine, prenosi AP.

Predlagači ističu da je jodlovanje "mnogo više od planinskih povika iz prošlosti koje izvode muški pastiri u tregerima".

Tokom prošlog vijeka, brojni klubovi jodlovanja nastali su u Švajcarskoj radi nadogradnje tradicije i širenja njene privlačnost. Danas je to popularan oblik pjevanja koji je svojim tonovima i tehnikama pronašao put dublje u međunarodni muzički leksikon u klasičnoj, džez i folk muzici.

Američki kantri pjevači uklapali su jodlovanje u svoje pjesme krajem dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka. Prije sedam godina, Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti u Lucernu postao je prvi švajcarski univerzitet na kojem se predaje jodlovanje.

Švajcarska vlada navodi da najmanje 12.000 pjevača učestvuje u radu oko 780 grupa Švajcarskog udruženja jodlovanja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska Unesko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA