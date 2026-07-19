Zatvorena najpopularnija plaža u Grčkoj: Turistima strogo zabranjen pristup, otkriven razlog

Čuvena evropska plaža Navagio ostaje zatvorena za turiste. Sada sa desetinama hiljada kubnih metara materijala pokušavaju da spasu ovaj kultni zaliv

Izvor: Ocean Vibe Deep/youtube

Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija u Grčkoj suočava se sa transformacijom kakva nije viđena decenijama. Plaža Navagio na Zakintosu biće produžena za 30 metara u pravcu mora kako bi se olupina broda koja rđa na obali zaštitila od daljeg propadanja.

Ipak, jedna od najfotografisanijih plaža na svijetu ni tokom ljetnje sezone 2026. godine neće moći da primi posjetioce. Grčke vlasti su iz bezbjednosnih razloga zabranile prilazak brodovima zalivu, kao i kupanje turistima na plaži, sve do 31. oktobra, piše Euronews.

Proširenje plaže sa desetinama hiljada kubika šljunka

Prema planovima, plaža će biti produžena za 30 metara prema moru uz upotrebu oko 45 hiljada kubnih metara šljunka. Očekuje se da će ova intervencija udaljiti olupinu broda od vode, čime će se usporiti njeno uništavanje usljed talasa i slane morske vode.

Olupina se trenutno nalazi na oko 25 metara od mora. Njeno metalno trup je tokom proteklih decenija značajno korodirao, zbog čega vlasti smatraju da su hitne mere neophodne kako bi ova atrakcija bila sačuvana i za naredne generacije. Nakon proširenja plaže, mogla bi da počne i obnova same olupine broda.

U galeriji pogledajte fotografije plaže:

Slavni zaliv zatvoren zbog odrona

Odluka o zatvaranju plaže donijeta je nakon istraživanja grčke Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa (OASP). Prema riječima stručnjaka, u okolini strmih litica i dalje postoji značajan rizik od većih odrona.

Plaža Navagio je i ranije morala biti zatvarana nekoliko puta:

2018. godine se urušio deo stene, pri čemu je povrijeđeno sedam osoba.

2022. godine region je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru, što je ponovo dovelo do privremenog zatvaranja.

Turisti trenutno mogu da se dive zalivu samo sa visine, sa vidikovaca izgrađenih na vrhu stena. Svako ko pokuša da se spusti na plažu uprkos zabrani, može očekivati novčanu kaznu. Grčke vlasti dva puta godišnje ponovo procjenjuju bezbjednosnu situaciju i na osnovu rezultata ovih analiza odlučuju kada bi plaža mogla ponovo da bude otvorena.

Ne podržavaju svi stručnjaci transformaciju plaže Navagio

Nasipanje plaže ne znači samo puko razbacivanje nekoliko kamiona šljunka. Prema planu, mješavina pijeska i šljunka biće dopremljena baržama do obale duge oko 193 metra, a zatim raspoređena po plaži i morskom dnu. Vještačko proširenje plaže smatra se najprirodnijim mogućim rješenjem kako bi talasi sa manjom silom udarali u zarđali trup broda Panagiotis.

Ova intervencija je, međutim, izazvala i stručne debate.

Geolog Manolis Vasilakis smatra da se obala ne smanjuje u mjeri koja bi opravdala ovako obimno nasipanje, a povrh toga postoji rizik da će more u kratkom roku odnijeti dio postavljenog materijala. Projekat se, dakle, ne odnosi samo na spasavanje svjetski poznate turističke atrakcije, već i na to kako intervenisati u specifičnom prirodnom okruženju, a da se dugoročno ne izazovu novi problemi.

Brodolom iz 1980. godine donio joj svjetsku slavu

Plaža Navagio je dobila nadimak "Zaliv krijumčara" ili "Zaliv olupine broda" upravo zbog broda koji leži na obali. Brod se nasukao u oktobru 1980. godine na obalu Zakintosa, a tokom godina je postao prepoznatljiv simbol ovog zaliva sa bijelim šljunkom.

Kombinacija plaže okružene strmim krečnjačkim liticama, svijetloplavog mora i zarđale olupine učinila je ovo mjesto jednom od najpoznatijih atrakcija u Grčkoj. Svake godine hiljade turista dolazi na Zakintos kako bi barem sa visine bacili pogled na čuveni zaliv.

U narednim mjesecima će se pokazati da li će ova intervencija zaista zaustaviti propadanje ili nudi samo privremeno rješenje za ovaj problem.

(MONDO)