Film o kom svi bruje proslavio biser Grčke: Pogledajte plažu bez ijednog kafića koja oduzima dah

Smještena na Peloponezu, nestvarna plaža Voidokilija postala je svjetska atrakcija zahvaljujući svojoj netaknutoj prirodi, fascinantnoj istoriji i ulozi u novom filmskom spektaklu "Odiseja" Kristofera Nolana.

Izvor: Sven Hansche/Shutterstock

Na jugozapadu Peloponeza, u grčkoj oblasti Mesenija, nalazi se plaža gotovo savršenog oblika grčkog slova Ω (omega). Riječ je o plaži Voidokilija, okruženoj peščanim dinama, tirkiznim morem i lagunom, piše Punkufer.hr.

Popularna je zbog svoje netaknute prirode, ali i odsustva sadržaja modernog turizma. Ovde nećete pronaći kafiće, restorane, pa čak ni mesto za iznajmljivanje ležaljki. Područje je zaštićeno kao dio ekološke mreže Natura 2000.

Uprkos tome, turisti je obožavaju i rado posjećuju tokom ljeta. More je mirno, izuzetno čisto i plitko, a okolni pejzaž oduzima dah. U blizini se nalazi i laguna Gjalova, važno odmorište brojnih ptica selica.

Voidokilija će verovatno privući još više posjetilaca nakon premijere Nolanove "Odiseje", koja je delom snimana upravo ovde. To nije iznenađenje ako se zna da se ispod tvrđave Paliokastro nalazi se Nestorova pećina, koja se u tradiciji povezuje sa Homerovom "Odisejom" i korišćena je kao jedna od lokacija za snimanje filma.

Na severoistočnom kraju plaže nalazi se grobnica Nestorovog sina Trasimeda, koja potiče iz mikenskog perioda. Na istom lokalitetu pronađeni su i dokazi da je ovo područje bilo naseljeno još oko 4000. godine prije nove ere.

Ovo mjesto posebno će se dopasti ljubiteljima arheologije. Južno od Voidokilije nalazi se naselje Korifasion, na mestu gde se nekada uzdizao drevni grad Pilos.

(MONDO)