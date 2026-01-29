Centralno grijanje vam uništava kosu zimi? Slavni frizer otkriva kako da je spasete i vratite joj sjaj

Čuveni frizer Sem Meknajt ove savjete primjenjuje na svojim klijentkinjama iz svijeta mode i filma, pa im kosa i usred grijne sezone izgleda besprijekorno. Probajte i vi!

Izvor: Shutterstock

Ako vam se čini da kosa tokom zime „propada“ zbog grijanja, nema potrebe da odmah posežete za skupim preparatima.

tokom zime „propada“ zbog grijanja, nema potrebe da odmah posežete za skupim preparatima. Dovoljno je da uvedete nekoliko ovih jednostavnih navika i posle dve do četiri nedelje ona može postati mekša, sjajnija i znatno manje lomljiva.

Ako ste tokom ove zime primijetili da vam kosa postaje suva, beživotna, puna statičkog elektriciteta i da se lomi već "na dodir", niste jedini.

Centralno grijanje u stanovima dovodi do toga da vazduh postane izrazito suv, često sa vlažnošću ispod 30 odsto, što direktno isušuje kosu i teme glave. Poznati frizer Sem Meknajt, koji je radio sa Kejt Mos, Karli Klos, Dženifer Lorens i mnogim drugim svjetskim zvijezdama, kaže da je ovo jedan od najčešćih problema sa kosom, tokom zime, ali i da postoji nekoliko jednostavnih načina da se on ublaži.

„Zimi kosa gubi vlagu jer je vazduh u zatvorenim prostorima suv gotovo kao u pustinji“, objašnjava Meknajt. „To dovodi do lomljenja, gubitka sjaja, naelektrisanosti vlasi, pa čak i pojačanog opadanja. Međutim, uz pravilnu i doslednu negu, stanje se može popraviti za svega nekoliko nedjelja.“

Evo njegovih najvažnijih savjeta kako da kosu zaštitite od negativnog uticaja centralnog grejanja tokom zime:

1. Hidratacija je ključna

Meknajt ističe da mnogi klasični šamponi dodatno isušuju kosu. Savjetuje prelazak na hidratantne i hranljive šampone i regeneratore, sa sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina, pantenola ili prirodnih ulja, kao što su arganovo, kokosovo ili jojobino.

suva kosa

Izvor: Shutterstock

„Kosu perite dva do tri puta nedjeljno, ne svakodnevno. Uvek koristite mlaku, a nikako vrelu vodu, jer visoka temperatura otvara kutikulu dlake i dodatno je isušuje.“

2. Maske i ulja su najpouzdaniji saveznici tokom zime

Jednom ili dva puta nedeljno nanosite bogatu, dubinski hidratantnu masku sa ceramidima, proteinima ili ši buterom i ostavite je da djeluje 20 do 30 minuta. Meknajt savjetuje da se maska nanosi na blago vlažnu kosu, a zatim pokrije kapom za tuširanje ili peškirom, jer uz dejstvo toplote prodire dublje.

„Prije spavanja možete naneti malu količinu arganovog ili kokosovog ulja na same krajeve – to je kao noćna krema za kosu. Ujutru kosu možete oprati ili je jednostavno raščešljati prstima.“

3. Zaštitite kosu od suvog vazduha u prostoru

Centralno grijanje je glavni krivac za isušivanje, zato vrijedi koristiti ovlaživač vazduha u prostoriji u kojoj najviše boravite, naročito u spavaćoj ili dnevnoj sobi. Idealna vlažnost vazduha kreće se između 40 i 60 odsto.

„Ako nemate ovlaživač, možete staviti posudu s vodom na radijator ili okačiti vlažan peškir – jednostavni trikovi su vrlo efikasni.“

4. Manje toplote znači manje oštećenja

Fenovi za kosu, prese i figaro naročito zimi mogu dodatno oštetiti već isušene vlasi. Meknajt savjetuje: „Uvijek koristite najnižu temperaturu koja vam daje rezultat. Pre sušenja ili stilizovanja obavezno nanesite preparat za zaštitu od toplote, a ako je moguće, pustite kosu da se prirodno osuši bar posle dva pranja, pa je tek treći put ponovo termički stilizujte.“

5. Češalj i jastučnica utiču dosta na kvalitet kose

Koristite češalj sa širokim zupcima ili četku od prirodnih vlakana, kako biste izbjegli nepotrebno čupanje i lomljenje kose. Takođe, spavanje na svilenoj ili satenskoj jastučnici smanjuje trenje tokom noći, pa kosa ostaje glatka i manje se oštećuje.

„Svako jutro, prije nego što izađete iz kuće, nanesite kap ili dve ulja ili laganog seruma na krajeve i nežno prođite prstima kroz kosu. To joj daje trenutni sjaj i štiti je od vjetra i suvog vazduha napolju.“