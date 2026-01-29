Centralno grijanje vam uništava kosu zimi? Slavni frizer otkriva kako da je spasete i vratite joj sjaj

Čuveni frizer Sem Meknajt ove savjete primjenjuje na svojim klijentkinjama iz svijeta mode i filma, pa im kosa i usred grijne sezone izgleda besprijekorno. Probajte i vi!
- Ako vam se čini da kosa tokom zime „propada“ zbog grijanja, nema potrebe da odmah posežete za skupim preparatima.
- Dovoljno je da uvedete nekoliko ovih jednostavnih navika i posle dve do četiri nedelje ona može postati mekša, sjajnija i znatno manje lomljiva.
Ako ste tokom ove zime primijetili da vam kosa postaje suva, beživotna, puna statičkog elektriciteta i da se lomi već "na dodir", niste jedini.
Centralno grijanje u stanovima dovodi do toga da vazduh postane izrazito suv, često sa vlažnošću ispod 30 odsto, što direktno isušuje kosu i teme glave. Poznati frizer Sem Meknajt, koji je radio sa Kejt Mos, Karli Klos, Dženifer Lorens i mnogim drugim svjetskim zvijezdama, kaže da je ovo jedan od najčešćih problema sa kosom, tokom zime, ali i da postoji nekoliko jednostavnih načina da se on ublaži.
„Zimi kosa gubi vlagu jer je vazduh u zatvorenim prostorima suv gotovo kao u pustinji“, objašnjava Meknajt. „To dovodi do lomljenja, gubitka sjaja, naelektrisanosti vlasi, pa čak i pojačanog opadanja. Međutim, uz pravilnu i doslednu negu, stanje se može popraviti za svega nekoliko nedjelja.“
Evo njegovih najvažnijih savjeta kako da kosu zaštitite od negativnog uticaja centralnog grejanja tokom zime:
1. Hidratacija je ključna
Meknajt ističe da mnogi klasični šamponi dodatno isušuju kosu. Savjetuje prelazak na hidratantne i hranljive šampone i regeneratore, sa sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina, pantenola ili prirodnih ulja, kao što su arganovo, kokosovo ili jojobino.
„Kosu perite dva do tri puta nedjeljno, ne svakodnevno. Uvek koristite mlaku, a nikako vrelu vodu, jer visoka temperatura otvara kutikulu dlake i dodatno je isušuje.“
2. Maske i ulja su najpouzdaniji saveznici tokom zime
Jednom ili dva puta nedeljno nanosite bogatu, dubinski hidratantnu masku sa ceramidima, proteinima ili ši buterom i ostavite je da djeluje 20 do 30 minuta. Meknajt savjetuje da se maska nanosi na blago vlažnu kosu, a zatim pokrije kapom za tuširanje ili peškirom, jer uz dejstvo toplote prodire dublje.
„Prije spavanja možete naneti malu količinu arganovog ili kokosovog ulja na same krajeve – to je kao noćna krema za kosu. Ujutru kosu možete oprati ili je jednostavno raščešljati prstima.“
3. Zaštitite kosu od suvog vazduha u prostoru
Centralno grijanje je glavni krivac za isušivanje, zato vrijedi koristiti ovlaživač vazduha u prostoriji u kojoj najviše boravite, naročito u spavaćoj ili dnevnoj sobi. Idealna vlažnost vazduha kreće se između 40 i 60 odsto.
„Ako nemate ovlaživač, možete staviti posudu s vodom na radijator ili okačiti vlažan peškir – jednostavni trikovi su vrlo efikasni.“
4. Manje toplote znači manje oštećenja
Fenovi za kosu, prese i figaro naročito zimi mogu dodatno oštetiti već isušene vlasi. Meknajt savjetuje: „Uvijek koristite najnižu temperaturu koja vam daje rezultat. Pre sušenja ili stilizovanja obavezno nanesite preparat za zaštitu od toplote, a ako je moguće, pustite kosu da se prirodno osuši bar posle dva pranja, pa je tek treći put ponovo termički stilizujte.“
5. Češalj i jastučnica utiču dosta na kvalitet kose
Koristite češalj sa širokim zupcima ili četku od prirodnih vlakana, kako biste izbjegli nepotrebno čupanje i lomljenje kose. Takođe, spavanje na svilenoj ili satenskoj jastučnici smanjuje trenje tokom noći, pa kosa ostaje glatka i manje se oštećuje.
„Svako jutro, prije nego što izađete iz kuće, nanesite kap ili dve ulja ili laganog seruma na krajeve i nežno prođite prstima kroz kosu. To joj daje trenutni sjaj i štiti je od vjetra i suvog vazduha napolju.“