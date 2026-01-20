Zbog ove tri najčešće greške kosa vam ne izgleda kako želite: Gubi sjaj i lomi se, a lako možete da ih ispravite

Pravite li ove greške prilikom pranja kose? Stručnjaci otkrivaju kako da pravilno perete kosu i postignete zdraviji, sjajniji izgled.

Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

Pravilno pranje kose je osnova zdrave i lijepe kose, bez obzira na broj proizvoda koje koristite.

Najčešće greške su regenerator na previše mokroj kosi, pogrešan redosljed proizvoda i nanošenje šampona na vrhove.

Male promjene u rutini mogu značajno poboljšati izgled, sjaj i mekoću kose.

Njega kose postala je prava nauka. Iako hair rutina danas često uključuje brojne proizvode – od pilinga, šampona i regeneratora do maski i ulja za kosu – sve počinje od osnovnog koraka: pravilnog pranja kose. Šta to zapravo znači? Važno je da poznajete svoj tip vlasišta, ali i male trikove koji obezbjeđuju bolje rezultate. Upravo u tim sitnicama većina ljudi pravi greške.

Pranje kose je higijenski ritual koji je neophodan za zdravlje i izgled same kose. Iako se kosa u prosjeku pere nekoliko puta nedjeljno, mnogi i dalje griješe u ovom osnovnom koraku. Zbog tih grešaka izostaju željeni rezultati, ali dobra vijest je da se one lako mogu ispraviti.

3 najčešće greške prilikom pranja kose

Ako ste uvjereni da sve radite pravilno, a vaša kosa i dalje ne izgleda onako kako biste željeli, u nastavku izdvajamo najčešće greške koje mnogi nesvjesno prave.

Regenerator na previše mokroj kosi

Da li ste znali da će regenerator imati jači efekat ako kosu blago prosušite prije nanošenja? Preporučuje se da prije upotrebe regeneratora iscjedite i peškirom obrišete kosu 10 do 15 sekundi. Regenerator na blago prosušenoj kosi deluje efikasnije jer se njegovi sastojci bolje vezuju za vlas, umjesto da se razrede i skliznu niz kosu. Kada je kosa potpuno mokra, voda razblažuje proizvod, dok su na iscjeđenoj kosi aktivni sastojci koncentrisaniji i snažniji.

Žena stavlja regenerator

Izvor: Shutterstock

Pogrešan redosljed proizvoda

Iako smo navikli da prvo nanosimo šampon, a zatim regenerator, pokušajte da obrnute redosled. Ova metoda, popularna na TikToku, poznata je kao "šampon sendvič", piše Fashion.hr. Nanošenje regeneratora ili maske prije pranja kose dubinski hidrira vlas, ali je ne otežava. Ovakav redosljed štiti kosu od isušivanja tokom pranja, vraća joj mekoću i sjaj, uz temeljno čišćenje. Posebno dobre rezultate daje na farbanoj i kovrdžavoj kosi.

Šampon na vrhovima kose

Količina šampona potrebna za jedno pranje zavisi od dužine i gustine kose, ali je u praksi gotovo uvijek manja nego što većina ljudi koristi. Šampon se ne nanosi na celu dužinu kose, već prvenstveno na vlasište. Regenerator, s druge strane, ne stavlja se na vlasište, već isključivo na dužinu i krajeve. Za kratku i srednje dugu kosu dovoljna je količina regeneratora veličine badema, dok se za dugu i gustu kosu može koristiti duplo više.