Kako da 'istrenirate' kosu da se što manje masti? Donosimo 7 jednostavnih ali efektnih frizerskih savjeta

Masna kosa može biti izazov, ali uz prave trikove moguće je produžiti razmak između pranja. Donosimo 7 savjeta kako da se kosa manje masti.

Izvor: olgaarmawir/Shutterstock

Masno vlasište zahtjeva pravilnu njegu i proizvode koji regulišu lučenje sebuma.

Prečesto pranje, dodirivanje kose i pogrešna upotreba proizvoda pogoršavaju problem.

Jednostavni trikovi mogu produžiti razmak između pranja i održati kosu svježom.

Ponekad nam se čitav dnevni raspored vrti oko pranja kose. Usklađivanje obaveza sa "stadijumom" u kom se kosa nalazi umije da bude prava mala nauka, a to posebno dobro znaju svi koji imaju masno vlasište. Iako je ovaj tip kose zahtjevan, postoje bjuti trikovi koji mogu produžiti razmak između pranja i pomoći da kosa duže izgleda svježe.

Ako imate masno vlasište, problemi su vam dobro poznati – kosa već dan ili dva nakon pranja izgleda prljavo, bez volumena, često je slijepljena, uz svrab i iritaciju. Nerijetko se javlja i perut, dok se folikuli dlake lakše zapušavaju. To može dovesti do pojačanog opadanja i proređivanja kose, a kada je estetika u pitanju, frizura na masnom vlasištu brže "pada", dok proizvodi za stilizovanje često dodatno pogoršavaju stanje.

Kako se lakše izboriti sa ovim izazovima i "natjerati" kosu da se manje masti? Donosimo nekoliko proverenih savjeta.

Kako da se kosa manje masti: 7 super savjeta

Osobe sa masnim vlasištem trebalo bi da biraju proizvode koji regulišu lučenje sebuma, ne zapušavaju pore i temeljno čiste, bez isušivanja. Uz to, važni su i mali svakodnevni trikovi koji mogu napraviti veliku razliku.

1. Izbjegavajte prečesto pranje kose

Iako djeluje nelogično, svakodnevno pranje kose podstiče vlasište da proizvodi još više sebuma. Pokušajte postepeno da produžite razmak između pranja na dva do tri dana.

2. Koristite blagi šampon za masnu kosu

Birajte šampone bez teških silikona i ulja. Lagane formule namenjene masnom vlasištu pomažu u kontroli masnoće, bez dodatnog isušivanja, piše Fashion.hr.

Pranje kose

Izvor: Shutterstock

3. Regenerator nanosite samo na vrhove

Ako imate masno vlasište, regenerator ili masku nikada ne nanosite na teme. Fokusirajte se isključivo na dužinu i vrhove, kako ne biste dodatno zamastili kosu.

4. Što manje dirajte kosu rukama

Često dodirivanje kose prenosi masnoću sa ruku na vlasište i ubrzava mašćenje. Što rjeđe dirate kosu, duže će izgledati čisto i svježe.

5. Redovno čistite četke i češljeve

Na četkama se nakupljaju masnoća, prljavština i ostaci proizvoda. Korišćenjem prljave četke, nečistoće se brzo vraćaju na tek opranu kosu.

Redovno čistite ččetku za kosu

Izvor: Shutterstock

6. Suvi šampon koristite umjereno

Suvi šampon može biti spas u hitnim situacijama, ali prečesta upotreba može zapušiti pore i dugoročno pogoršati stanje vlasišta. Nakon upotrebe suvog šampona, kosu operite narednog dana.

7. Povremeni piling vlasišta

Blagi piling vlasišta s vremena na vrijeme uklanja višak sebuma i ostatke proizvoda, pomažući u održavanju zdravijeg i čistijeg vlasišta.