logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko često zaista treba prati kosu: Većina ljudi griješi, evo šta dermatolozi savjetuju

Koliko često zaista treba prati kosu: Većina ljudi griješi, evo šta dermatolozi savjetuju

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Koliko često treba prati kosu? Dermatolozi objašnjavaju kako tip kose, hormoni i stil života utiču na pranje i razbijaju mit o mašćenju.

Koliko često treba prati kosu Izvor: oneinchpunch/Shutterstock

  • Učestalost pranja kose zavisi od tipa kose, tjemena i životnih navika.
  • Prečesto pranje može izazvati suvoću i lomljenje, ali ni rijetko pranje nije dobro zbog nakupljanja masnoće.
  • Mit je da rjeđe pranje smanjuje mašćenje – proizvodnja sebuma zavisi od hormona.

Pranje kose za mnoge je samo još jedna svakodnevna obaveza, ali stručnjaci upozoravaju da pravilna higijena nije samo pitanje izgleda – ona sprečava nakupljanje masnoće i nečistoća, smanjuje rizik od iritacije temena i može pomoći u očuvanju zdrave kose.

"Pranje šamponom uklanja sebum, prirodnu masnoću koja obavija dlaku", objašnjava dermatolog dr Brendan Kamp. Sebum pomaže da kosa ostane mekana i elastična, ali ako se ne uklanja redovno, dolazi do masnog izgleda, težine kose i zapušenog tjemena.

Ipak, ne postoji jedno pravilo za sve. Prečesto pranje može dovesti do isušivanja, lomljenja vlasi i gubitka sjaja. Učestalost zavisi od tipa kose, godina, genetike i načina stilizovanja.

Individualna njega je ključ

Duga kosa ima prirodno suvlje krajeve, pa prečesto pranje može izazvati lomljenje. Osobe sa gustom i kovrdžavom kosom često mogu da peru kosu rjeđe, dok je tanja kosa sklonija mašćenju i ponekad zahtijeva pranje i svaki drugi dan. Kod nekih ljudi sa izrazito masnim tjemenom potrebno je čak i svakodnevno pranje.

Godine, hormoni i navike igraju veliku ulogu

Mlađe osobe imaju aktivnije lojne žlijezde, posebno u pubertetu. Sa godinama se lučenje masnoće smanjuje. Na učestalost pranja utiču i znojenje, fizička aktivnost, toplota i okruženje.

Stručnjaci naglašavaju da je mit da se kosa manje masti ako se rjeđe pere – lučenje sebuma kontrolišu hormoni, a ne navike pranja, piše Tportal.

Mokra kosa
Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

Praktični savjeti

Kosu treba prati kada postane vidljivo masna ili teška na dodir. To može biti svaki drugi dan ili jednom nedjeljno – zavisno od tipa kose. Između pranja može pomoći suvi šampon, ali on ne zamjenjuje pravo pranje.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kosa njega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA