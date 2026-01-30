Koliko često zaista treba prati kosu: Većina ljudi griješi, evo šta dermatolozi savjetuju

Koliko često treba prati kosu? Dermatolozi objašnjavaju kako tip kose, hormoni i stil života utiču na pranje i razbijaju mit o mašćenju.

Izvor: oneinchpunch/Shutterstock

Učestalost pranja kose zavisi od tipa kose, tjemena i životnih navika.

Prečesto pranje može izazvati suvoću i lomljenje, ali ni rijetko pranje nije dobro zbog nakupljanja masnoće.

Mit je da rjeđe pranje smanjuje mašćenje – proizvodnja sebuma zavisi od hormona.

Pranje kose za mnoge je samo još jedna svakodnevna obaveza, ali stručnjaci upozoravaju da pravilna higijena nije samo pitanje izgleda – ona sprečava nakupljanje masnoće i nečistoća, smanjuje rizik od iritacije temena i može pomoći u očuvanju zdrave kose.

"Pranje šamponom uklanja sebum, prirodnu masnoću koja obavija dlaku", objašnjava dermatolog dr Brendan Kamp. Sebum pomaže da kosa ostane mekana i elastična, ali ako se ne uklanja redovno, dolazi do masnog izgleda, težine kose i zapušenog tjemena.



Ipak, ne postoji jedno pravilo za sve. Prečesto pranje može dovesti do isušivanja, lomljenja vlasi i gubitka sjaja. Učestalost zavisi od tipa kose, godina, genetike i načina stilizovanja.

Individualna njega je ključ

Duga kosa ima prirodno suvlje krajeve, pa prečesto pranje može izazvati lomljenje. Osobe sa gustom i kovrdžavom kosom često mogu da peru kosu rjeđe, dok je tanja kosa sklonija mašćenju i ponekad zahtijeva pranje i svaki drugi dan. Kod nekih ljudi sa izrazito masnim tjemenom potrebno je čak i svakodnevno pranje.

Godine, hormoni i navike igraju veliku ulogu

Mlađe osobe imaju aktivnije lojne žlijezde, posebno u pubertetu. Sa godinama se lučenje masnoće smanjuje. Na učestalost pranja utiču i znojenje, fizička aktivnost, toplota i okruženje.

Stručnjaci naglašavaju da je mit da se kosa manje masti ako se rjeđe pere – lučenje sebuma kontrolišu hormoni, a ne navike pranja, piše Tportal.

Mokra kosa

Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

Praktični savjeti

Kosu treba prati kada postane vidljivo masna ili teška na dodir. To može biti svaki drugi dan ili jednom nedjeljno – zavisno od tipa kose. Između pranja može pomoći suvi šampon, ali on ne zamjenjuje pravo pranje.

(Lepa i srećna/Mondo)