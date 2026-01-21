Zaboravite balajaž i pramenove: Novoj tehnici farbanja kose nije odoljela ni Amal Kluni

Nova tehnika bojenja kose, poznata kao kolor melting, sve češće se pojavljuje u salonima i na crvenom tepihu, a dodatnu pažnju je privukla kad se za nju odlučila i Amal Kluni.

Kolor melting ne naglašava pojedinačne pramenove, već stvara skladan, fluidan prelaz boja kroz cijelu kosu. Rezultat je ujednačen izgled, prirodan sjaj i luksuzan efekat koji izgleda njegovano čak i kada kosa izraste.

Ova tehnika savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza – diskretna, elegantna i dugotrajna. Upravo zato je idealna za žene koje žele sofisticiranu kosu bez čestih odlazaka u salon, što je čini jednim od najpraktičnijih trendova za 2026. godinu.

Godinama smo bili vjerni balajaž tehnici, koja je donijela prirodne, osunčane pramenove, ali sada na scenu stupa sofisticiranija metoda farbanja kose – kolor melting.

Za razliku od pramenova i balajaža, koji igraju kontrastom i svjetlom, kolor melting teži potpunoj harmoniji boja kroz kosu, stvarajući besprijekornu gradaciju bez oštrih linija. Poznate dame kao što su Điđi Hadid, Mija Got i Amal Kluni već su prigrlile ovaj trend.

Razlika u poređenju s balajažom i klasičnim pramenovima

Klasični pramenovi stvaraju jasne linije i kontrast.

Balajaž koristi ručno oslikavanje za prirodno posvjetljenje, fokusirajući se na svjetlost i pozicioniranje pramenova.

Kolor melting ne naglašava pojedine pramenove, već stvara difuzan, fluidan prelaz boja kroz cijelu kosu. Rezultat je prirodan sjaj, dubina pri korijenu i nježni prelazi prema vrhovima.

Amal Kluni Džordž Kluni

Zašto je idealan za 2026. godinu

Kolor melting odražava estetiku „tihog luksuza“ – suptilan, prirodan i luksuzan izgled, ali sa jednostavnim održavanjem.

S obzirom na sofisticirani izgled, prirodan sjaj i praktičnost, očekuje se da će kolor melting postati ključni trend u 2026. godini. Ovaj trend kombinuje eleganciju i praktičnost, čineći kosu luksuznom bez previše truda.

Pogledajte u galeriji ideje za boje meda koje vredi isprobati na kosi.

