Ako volite tamniju boju kose, evo najmodernijih nijansi: Izdvajamo najtraženije za jesen koje pristaju svima

Otkrijte najmodernije tamne nijanse kose za jesen 2025. – od bogate smeđe do misteriozne crne i suptilne crvenkasto-smeđe.

Jesen/zima 2025. donosi duboke, intenzivne i misteriozne nijanse kose, daleko od toplih plavih i zlatnih tonova.

Među trendovima su bogate smeđe, zagasito crne i tamno crvene nijanse koje ističu eleganciju i dimenziju kose.

Popularne boje uključuju espresso braon, tortoiseshell, lješnik, saten crnu i crvenkasto-smeđu, sve sa sofisticiranim, prirodnim odsjajima.

Kosa je prva stavka koju mijenjamo kada osjetimo da smo spremni za novu životnu fazu. A beauty trendovi ove jesenje sezone pozivaju nas da se osmjelimo i pređemo "na tamnu stranu".

Boje kose koje su u trendu izgubile su svaku dozu stidljivosti: zaboravljamo na tople plave i zlatne pramenove, jer jesen/zima 2025. donosi duboke, intenzivne i misteriozne nijanse.

Opraštamo se od tonova vanile i nježnih good-girl frizura – među glavnim trendovima kada je kosa u pitanju nalaze se bogate nijanse smeđe, zagasito crne i vrlo tamni crveni tonovi. Sve što nam preostaje jeste da izaberemo onu koja nam najbolje pristaje.

Kada želimo da vam kosa bude tamnija, biramo neku od sljedećih nijansi.

Espresso braon

Espresso braon pretvara jednostavnu nijansu kose u pravi stilski izraz. Duboka, bogata i punog tona, ova boja daje kosi trenutni sjaj i dimenziju. Savršen je balans između prirodnog i upečatljivog izgleda kose – bez zlatnih ili bakarnih tonova, samo hladne nijanse koje uokviruju lice sa elegancijom.

Tortoiseshell braon

Tortoiseshell braon kombinuje tamnosmeđu osnovu sa toplim medenim i bakarnim pramenovima, stvarajući blago šareni efekat. Rezultat je bogata, višedimenzionalna boja puna strateški raspoređenih odsjaja koji dodaju pokret, svjetlost i dubinu.

Kosa boje lješnika

Lješnik (hazelnut) nijansa je meka i blistava, poigrava se toplim i hladnim tonovima kako bi stvorila dubinu bez previše tamnog efekta. Osvjetljava lice, pristaje svakom tenu i čini kosu zdravom i prirodno njegovanom. Idealna je kada želimo tamniju boju, ali bez pretjerivanja.

Saten crna

Nikako ne želimo da postignemo ravan, težak izgled crne kose – ovo je duboka, ali blistava nijansa, poput satena na svjetlu, sa hladnim odsjajima koji laskaju svakom tenu. Sofisticirana, smjela i zavodljiva, ova boja momentalno daje notu femme fatale šarma. Savršena je kada želimo elegantan izgled sa primjesom misterije.

Crvenkasto-smeđa kosa

Prirodna tamnija crvena nijansa je suptilna boja koja se stapa sa braon tonovima, stvarajući tople, duboke odsjaje koji, priznajmo, savršeno odgovaraju jesenjem raspoloženju. To je elegantna, diskretna mahagonij nijansa koja podsjeća na prirodnu boju smeđe kose, samo sa malo više karaktera.

