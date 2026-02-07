Kina testira najveći električni brod na svijetu: Bez kapi goriva prevozi 740 kontejnera

Počelo je testiranje broda Ningyuan Diankun. Ovo električno plovilo kreće se rijekama bez goriva, sa ogromnim baterijama i autonomnim sistemima plovidbe.

Kina je započela testiranja najvećeg potpuno električnog kontejnerskog broda na svijetu. Nazvano Ningyuan Diankun, u pitanju je riječno plovilo dužine gotovo 128 metara, projektovano da prevozi do 740 kontejnera bez ikakve upotrebe fosilnih goriva.

Probna plovidba trenutno se odvija u provinciji Đangsi. Brod je u nedjelju, 1. februara, isplovio iz luke u okrugu Huku, nakon što su uspješno završeni radovi na opremanju i testiranja u doku.

Tokom testiranja, stručni tim pratiće rad baterijskog sistema, pogonske i vučne karakteristike, ponašanje trupa na vodi, kao i funkcionisanje autonomnih sistema.

Plan je da Ningyuan Diankun6. februara uđe u zonu testiranja kod Šangaja. Kompletan program provjera trebalo bi da bude završen 13. februara, nakon čega će biti donijeta odluka o spremnosti broda za komercijalnu upotrebu, piše China Daily.

Plovilo je otvorenog tipa i dugačko je tačno 127,8 metara. Projektovano je za prevoz 740 standardnih kontejnera, dok mu maksimalna brzina iznosi 21 kilometar na čas, što ga svrstava u rang klasičnih riječnih i priobalnih teretnih brodova.

Pogon obezbjeđuje deset kontejnerskih baterijskih modula, ukupnog kapaciteta do 19.000 kWh. Energija se koristi za napajanje dva motora sa stalnim magnetima, snage 875 kW po motoru. Baterije mogu da se pune pomoću obalske infrastrukture ili da se brzo zamijene, čime se značajno skraćuje vrijeme zastoja.

Na brodu je instaliran i fotonaponski sistem koji proizvodi dodatnu električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ovo rješenje dodatno smanjuje potrebu za spoljnim punjenjem i povećava ukupnu energetsku efikasnost tokom plovidbe.

Razvojni tim poseban akcenat stavlja na pametne tehnologije. Ningyuan Diankun opremljen je inteligentnim navigacionim sistemom i digitalnom kontrolom mašinskog prostora, što omogućava djelimično autonomnu plovidbu, automatsko planiranje rute i napredne sisteme za izbjegavanje sudara.