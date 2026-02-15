logo
Tragedija u Kini: Eksplozija vatrometa odnijela osam života

Tragedija u Kini: Eksplozija vatrometa odnijela osam života

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Najmanje osmoro ljudi poginulo je usljed eksplozije i požara u prodavnici vatrometa u okrugu Donghaj, u istočnoj kineskoj provinciji Đangsu, saopštile su lokalne vlasti.

vatromet10.JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Još dvije osobe zadobile su lakše opekotine, prenijela je agencija Sinhua.

Do eksplozije je došlo kada je jedan seljanin nepravilno aktivirao vatromet u blizini prodavnice u selu Dongan.

Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i stavile požar pod kontrolu. Vatra je ugašena do popodnevnih časova.

Odgovorni za tragediju su privedeni, a na mjestu eksplozije preduzete su mjere dodatne zaštite.

(Srna)

