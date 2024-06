Banjalučki plivač izborio Olimpijske igre, a od političara nije dobio ni čestitku! "Niko nas nije ni nazvao"

Poslije ovog uspjeha, niko nas nije ni nazvao! Ni Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, niti Milorad Dodik, predsjednik RS, a ni ministarka porodice omladine i sporta Selma Čabrić, istakao je Željko Panić, trener mladog plivača Jovana Lekića.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Jovan Lekić, koji je na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojio deveto mjesto na 400 metara slobodnim stilom, čime je osigurao nastup u Parizu i njegov trener Željko Panić razočarani su tretmanom od nadležnih institucija i političara, kojima su puna usta priče da je Banjaluka, između ostalog, i grad sporta.

Oni su u petak najavili miting "Borac haloo Grand Challenge 2024", koji se održava predstojećeg vikenda u Banjaluci, ali i žestoko kritikovali nadležne organe zbog "sveopšteg nemara" u sportu Republike Srpske.

Miting će na Gradskom olimpijskom bazenu okupiti za nijansu "slabija" plivačka imena jer niko ne želi da rizikuje eventualne povrede pred Olimpijadu.

"S obzirom da je olimpijska godina, jako malo vrhunskih plivača će ove godine doći u Banjaluku da se takmiči jer to veoma rizično za plivače mjesec dana prije početka Olimpijskih igrama u Parizu. Ali, ipak imamo respektabilan miting u evropskim okvirima, 250 prijavljenih takmičara iz velikog broja zemalja Evrope i svijeta. Naravno, imamo i našeg Jovana Lekića, veliku zvijezdu, koji je jedini plivač iz Bosne i Hercegovine koji će nastupati na Igrama u Parizu", rekao je Panić.

SARAJLIJE FINANSIRAJU MITING U BANJALUCI!

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Uz zahvalnost sponzorima za miting, Panić je potom kritikovao i nadležne organe u Republici Srpskoj, koji se nisu udostojili ni da barem čestitaju Jovanu na plasmanu na Olimpijske igre.

"Interesantno, dvije kompanije iz Sarajeva sponzorišu miting u Banjaluci, a institucije Republike Srpske nisu čak ni odgovorile na naše upite. Nadam se da će takva praksa u budućnosti biti promijenjena", dodao je trener.

Lekić je izjavio da će predstojeći miting iskoristiti da bude test takmičenja za Olimpijadu.

"A u Parizu, nadam se da ću ostvariti što bolji rezultat. Prije odlaska u Beograd, dvije nedjelje u SAD sam ostvario svoje najbolje vrijeme, ali u Srbiji sam bio nešto sporiji zbog puta i vremenske razlike".

Prema njegovim riječima, očekivanja od Pariza su da otpliva najbolje što može i da se zabavi na Olimpijskim igrama, koje su, kako je istakao, "san svakog sportiste".

"Olimpijske igre su vrhunac moje karijere i karijera svakog sportiste. Potrudiću se da se zabavim, da bude lijepo i da zabilježim svoj najbolji rezultat", izjavio je Lekić i dodao da je od trenera Panića, dvostrukog učesnika OI, dobio i nekoliko savjeta pred put u Pariz.

"Rekao mi je da se ne trebam plašiti i da plivam srcem".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Na žalost, Lekić je morao i mora da razmišlja i o logistici, finansijama i slično, iako bi trebalo da se isključivo fokusira na plivanje.

"Slaba je finansijska situacija, nemam nikakvu podršku od nadležnih institucija, ali više mi smeta to što mi niko od političara nije ni čestitao na plasmanu na Olimpijske igre".

Panić je potom uzeo riječ da odgovori na pitanje zašto će BiH imati samo četiri učesnika u Parizu (plivačica Lana Pudar i plivač Jovan Lekić, te džudistkinje Larisa Cerić i Aleksandra Samardžić prim.aut), za razliku od Srbije (111) ili Hrvatske (78).

"To je pitanje volje. Nismo mi ni bogati niti siromašni, ali nadležne to ne interesuje. Na primjer lično sam finansirao pripreme i takmičenja za Adija Mešetovića, jer ti mladi sportisti nikoga ne interesuju. A sve je gore i gore. Evo sada poslije ovog uspjeha, niko nas nije ni nazvao! Ni Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, niti Milorad Dodik, predsjednik RS, a ni ministarka porodice omladine i sporta Selma Čabrić. Država jeste kakva jeste, ali opet apelujem na sve da se to promijeni za dobrobit ove djece. Jovan je eskstremno veliki talenat, koji može daleko da dogura. A takve djece imamo u svim sportovima", zaključio je Panić.

Uprkos svim problemima za najbolje na mitingu u Banjaluci su pripremljene i novčane nagrade za četiri najbolja takmičara.

"Nadam se da će među dobitnicima biti i naš Jovan", podvukao je njegov trener.