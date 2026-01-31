Hrvatska ključa zbog Tompsona na dočeku rukometaša: "Ne kažnjavajte djecu, neka vide"

Ako Zagreb neće da dočeka rukometaše Hrvatske pjesmom Tompsona, ima ko hoće.

Hrvatska u nedelju od 15:15 igrati meč za treće mjesto Evropskog prvenstva u rukometu protiv Islanda, a u slučaju da se okite bronzom slijedi im doček u domovini. Ali gdje i sa kim?

Hrvatska je na proglogodišnjem Svjetskom prvenstvu bila drugoplasirana i nakon srebra došli su rukometaši u Zagreb gdje im je na dočeku pjevao Marko Perković Tompson, čije pjesme pjevaju i tokom kompletnog Evropskog prvenstva.

Sada su se oglasila dva gradonačelnika u Hrvatskoj - Zagreba Tomislav Tomašević i Sinja Miro Bulj o ovoj temi. Tomašević je nakon koncerta Thomspona u Zagrebu na kome je navodno bilo 500.000 ljudi istakao da će zabraniti njegove nastupe, a sada je izbjegao odgovor na pitanje da li bi mu dozvolio da pjeva na dočeku rukometaša.

''Prije svega, velike čestitke hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Mađarske. Ono što mogu reći jeste da je započela komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom oko dočeka, ali neću ništa više reći u ovom trenutku. Političke komentare ne mislim davati, nisam ih davao ni za vrijeme trajanja Evropskog prvenstva pa ih ne namjeravam ni sada", rekao je Tomašević.

Sinj se ponudio da ugosti rukometaše i Tompsona

Nakon toga se na društvenim mrežama oglasio Miro Bulj. On je ratovao devedesetih u Hrvatskoj i bio je u vojsci sve do 2007. gdine, a od 2021. godine je gradonačelnik Sinja.

"Znam da je red sa se naši rukometni heroji dočekaju u glavnom gradu Zagrebu ili nekom većem gradu. I znam da nije pošteno da se zbog pogubljenog gradonačelnika kažnjavaju ljudi iz Zagreba, a posebno djecu iz Zagreba koji bi željeli vidjeti naše rukometaše.

Znam da bi sigurno doček u Zagrebu ili nekom većem gradu zbog samog broja ljudi bio najprimjereniji. Ali ako Tomašević ne bude želio da udovolji želji rukometaša za nastupom Thompsona, želim da znaju da slobodni i hrvatski Sinj čeka i njih i Tompsona raširenih ruku.

I za to uopšte nije važno kako će danas završiti utakmica. Naši rukometaši su za mene, a i za sve Hrvate već pobjednici s obzirom što su sve izdržali. Nisu samo pobijedili sve protivnike u drugom krugu nego i EHF i domaćine i bezobrazan tretman i nenormalan raspored utakmica! Eto samo toliko, nek naši rukometaši znaju, ako Tomašević neće i ako ne bude ponuda većih gradova, hoće slobodni i hrvatski Sinj, grad u kojem je svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao", napisao je Miro Bulj.

