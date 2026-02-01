Da li će Matijas Gidsel biti najveći ikada? Balićev rekord je već oborio, sada juri Nikolu Karabatića

Matijas Gidsel je osvojio Evropsko prvenstvo, bio je najbolji strijelac i MVP prvenstva. Osim toga, postao je rekorder po broju golova na jednom EP, prestigao je Ivana Balića po broju uzastopnih biranja u Ol-star tim... Karabatićevi rekordi su mu daleko, ali vremena ima.

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Matijas Gidsel oborio je sve moguće prepreke. Sjajni bek je svoju Dansku doveo do četvrtog uzastopnog zlata na velikim takmičenjima i prve titule šampiona Evrope poslije 2012. godine i Beograda.

Na kraju je u finalu Eura Danska pobijedila Njemačku 34:27 (18:16), a Gidsel je meč završio sa sedam golova. Time ne samo da je postao najbolji strijelac prvenstva, nego je i oborio rekord po broju golova na jednom Euru.

Dugo će stajati onaj rekord Kirila Lazarova sa 92 gola na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, ali sada je Gidsel sa sedam golova u finalu oborio dosadašnji rekord od 65 golova na jednom EP koliko je 2020. godine imao Norvežanin Sander Sagosen. Stigao je Gidsel do 68 golova, a pratio ga je sjajni Simon Pitlik. Sada je dao osam golova i došao do 64 na ovom prvenstvu, samo jedan gol manje od dosadašnjeg rekorda.

To je samo početak

Još prije finala Matijas Gidsel je ušao u istoriju. Izabran je za MVP-a ovog turnira. Ovo mu je bilo osmo prvenstvo zaredom na kome je izabran u najbolji tim takmičenja, a do sada je sa šest takmičenja u Ol-star timu zaredom Ivano Balić bio ubjedljivo najbolji. Sander Sagosen ima četiri biranja u najbolji tim zaredom. Zapravo je od Svjetskog prvenstva 2021. godine Gidsel među najboljima redovno.

U Ol-star timu je bio kao MVP, dok je njergov kolega Simon Pitlik najbolji lijevi bek. Tu se našao i Hrvat Mario Šoštarić kao najbolje desno krilo. Najbolji pivot je Johanes Gola, na srednjem beku je Gisli Kristijanson, na lijevom krilu Avgust Pedersen i golman je Andi Volf. Najbolji defanzivac je Salvador Salvador iz Portugala, a najbolji mladi igrač sjajni Kiko Košta.

Poslije ovakve dominacije i nove titule sa Danskom ne čudi što je ovih dana "Puma" objavila da će Matijas Gidsel postati prvi rukometaš koji će imati svoju patiku, kao što je imaju košarakaši.

Mathias Gidsel will have a signature shoe with Puma.



Is this the first signature shoe deal in Handball?pic.twitter.com/cYF5QhxCVM — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour)January 30, 2026

Sa samo 26 godina ovaj momak iz Skjerna već ima tri svjetska zlata, zlato i srebro sa Olimpijskih igara i evropsko zlato, srebro i bronzu. Daleko je to još od 17 medalja Nikole Karabatića, manje je i od devet medalja Ivana Balića, ali krupnim koracima grabi ka slavi i tome da ga možda nekada zovu najvećim ikada nevjerovatni bek Danske.

Da podsjetimo - Karabatić ima tri olimpijska zlata i srebrom, četiri svjetska zlata, jedno srebro i dvije bronze, kao i četiri evropska zlata i dvije bronze. Ukupno - 17 medalja. Matijas Gidsel će već naredne godine na SP u Njemačkoj nastaviti da juri taj rekord.