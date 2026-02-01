Imamo novog šampiona Evrope: Ovo je najbolji tim ikada - poslije olimpijskog i svjetskog, ima i evropsko zlato

Danska je kompletirala titule, sada je šampion Evrope, svijeta i pobjednik Olimpijskih igara. Ovo je dominacija kakva se ne pamti.

Izvor: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Danska je tim kome nema premca! Nakon osvajanja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, uzeli su zlato na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, a sada su konačno prvi put nakon Beograda 2012. godine postali prvaci Evrope.

Poslije velike borbe, Danska je potvrdila dominaciju i u finalu Evropskog prvenstva savladala je Njemačku 34:27 (18:16) i tako je postala šampion Evrope. Treba dodati da su Danci i pored Olimpijskih igara osvojili zlato na Svjetskom prvenstvu 2023. godine.

Danci su predvođeni Simonom Pitlikom i Matijasom Gidselom vodili cijeli meč, a iako su Kevin Meler i Emil Nilsen sjajno branili, zasjenio ih je potpuno nevjerovatni Andi Volf. "Veliki zli vuk", kako ga zovu, branio je nemoguće stvari i uspijevao je da drži svoj tim do samog kraja u igri. Ipak, tim Alfreda Gislasona na kraju mora da se zadovolji srebrom.

Andi Volf je imao 15 odbrana, Kevin Meler i Emil Nilsen devet i sedam. Najefikasniji bio je Simon Pitlik sa osam golova, po sedam su imali Johan Hansen i Matijas Gidsel, dok je kod Njemačke po pet golova upisano pored imena Johanesa Gole, Jurija Knora i Marka Grgića.

Treće mjesto na ovom prvenstvu osvojila je Hrvatska. Iako je Omar Ingi Magnuson imao nevjerovatan meč sa 12 golova, nisu Islanđani mogli protiv Hrvata u borbi za preostalu medalju i na kraju je bilo 34:33 (19:17) za Hrvatsku.