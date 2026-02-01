Cijela Njemačka se pred finale smije selektoru: Nisu mu zaboravili kiks protiv Srbije, nije ni on

Alfred Gislason je prasnuo u smijeh kada su ga pred finale podsjetili na kiks protiv Srbije i čuveni tajm-aut koji je tražio. Nasmijala se i cijela Njemačka.

Alfred Gislason sada čeka finale Evropskog prvenstva protiv Danske i cijela Njemačka je uz njega, a na startu šampionata je zbog kiksa protiv Srbije bio na stubu srama. Nijemci su u drugom kolu grupne faze poraženi od "orlova" 30:27 (13:17) i našli su se na korak od eliminacije, a jedan od razloga za to bila je i nespretna odluka selektora "pancera".

Iskusni Islanđanin je tada koštao svoj tim ključnog gola. Pri napadu Njemačke za izjednačenje nije gledao na teren i stisnuo je crveno dugme za tajm-aut bukvalno djelić sekunde prije nego što je lopta ušla u mrežu iza Dejana Milosavljeva nakon šuta Jurija Knora. Podsjetite se ove situacije:

Rukomet Srbija Nemačka poništen gol na Evropskom prvenstvu

Nakon toga smo vidjeli pravu buru. Juri Knor je javno napao selektora, javnost je ustala i kritikovala ga, a sam Gislason je javno rekao da je pogriješio i da to ne bi smjelo da mu se dešava. Sada je od Nijemaca dobio poklon - crveno dugme za tajm-aut!

Sjajna šala Nijemaca

Nakon pobjede Njemačke nad Hrvatskom u polufinalu 31:28 (17:15), u studiju njemačke televizije "ARD" voditelji Aleksander Šliter i stručni konsultant Dominik Klajn uručili su mu upravo crveno dugme za tajm-aut - što je izazvalo salve smijeha svih, pa i Gislasona.

"Alfrede, znaš šta se dogodilo. Sada je sve usmjereno samo na zlato. Izvoli, možeš da vježbaš", rekao je Klajn. Odmah se na društvenim mrežama svojim poklonom pohvalio Gislason.

"Fantastično. Ovo je jedan od najboljih trofeja koje sam ikad dobio", napisao je on, a novinarima je rekao: "Zatražiću da u sljedećoj utakmici imam četiri tajm-auta."