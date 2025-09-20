Teška nesreća kod Tuzle: Poginuo vozač motocikla, povrijeđene tri osobe

Jedna osoba je poginula, a tri lakše povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Tuzla-Doboj u mjestu Bistarac, rečeno je danas u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Izvor: Fena/Arhiv

Poginuo je vozač motocikla iz Tuzle G.L. (42), dok su lakše povrijeđeni vozač automobila "golf" i dva saputnika u vozilu.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 20.55 časova.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta bio je potpuno obustavljen od 21.05 do 23.25 časova.

Policija je izvršila uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

(Srna)