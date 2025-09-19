Teška nesreća u Crnoj Gori: Vozač šlepera poginuo kada je kamion sletio u Moraču

Vozač šlepera sa Kosova poginuo je kada je njegovo vozilo sletjelo u rijeku Moraču na putu Podgorica–Kolašin. Uzrok će biti utvrđen nakon obdukcije i završetka uviđaja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Vozač šlepera A.M. sa Kosova* poginuo je kada je u mjestu Bezdan, na putu Podgorica-Kolašin kroz Platije, njegov šleper sletio u Moraču, prenijele su danas Vijesti.

"Po nalogu tužioca telo vozača je upućeno na Odjeljenje patologije Kliničkog centra radi vršenja obdukcije. Uzrok nezgode će biti utvrđen tokom uviđaja", rekla je za medije rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu Maja Šćepanović.

Policiji je sinoć oko 22 sata prijavljeno da je između tunela 11 i 12 došlo do udesa u Platijama. Ekipe nadležnih službi izašle su na teren, ali tada nisu uspjeli da izvuku šleper zbog noćnih uslova.