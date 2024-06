Privedena dva srpska maloljetnika na Kosovu i Metohiji, policija ih maltretirala

Dva srpska maloljetnika iz Leposavića privedena su zbog pjevanja na jednom rođendanu, a takozvana kosovska policija ih je, kako su potvrdili, prskala suzavcem i primjenjivala silu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aleksa Babić je ispričao da su pjevali pjesme o Kosovu i da su ih zbog toga pripadnici policije priveli i zbog čega su morali da daju izjavu.

"Terali nas da kažemo što smo to pjevali, vrijeđali su me u kolima. Prskali su nas suzavcem, a prskali su me i u kolima kada su me sprovodili do stanice", priča Babić.

On je istakao da nisu remetili javni red i mir, samo su pjevali i nisu imali namjeru da nekoga provociraju.

Sada je, kaže, uplašen za šta sve može biti priveden, prenosi "Kosovo onlajn".

Andrija Antonijević tvrdi da su ih policajci u stanici tjerali da ponovo pjevaju iste pjesme.

"Bili smo kod drugarice na veselju, posle veselja svi smo otišli u jedan kaFić gde smo pjevali iste pjesme. Nikoga nismo provocirali, nismo imali namjeru nikoga da vrijeđamo, pjevali smo kosovske pesme", ispričao je Antonijević.

On je dodao da su poslije toga došli policajci i prskali ih suzavcem i njega i drugara odmah uhapsili.

I on je kao i njegov vršnjak uplašen šta smije da radi i koliko je bezbjedan.

"Plašimo se, hapse nas za sitnice bez razloga, ne znam šta smem da uradim, a šta ne", kaže Antonijević.

Kažnjeni su sa po 200 evra, ako uplate za 15 dana kazna će im tako biti smanjena na pola.

Zamjenik komandira takozvane kosovske policije za region sjever Veton Eljšani kaže da je prošle noći u 1.30 časova prijavljeno remećenje javnog reda i mira, buka i galama što je po zakonima samoproglašenog Kosova kažnjivo od jedan sat poslije ponoći.

(Srna/MONDO)