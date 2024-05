DRAMA U GRAČANICI Pretučen Srbin jer nije znao albanski jezik (VIDEO)

Kosovska policija privela je Albanca i određen mu je pritvor od 48 časova zbog sumnje da je fizički napao Damnjana Šabića na njegovom radnom mjestu u tržnom centru "ETC" u Gračanici.

Izvor: Kurir

Šabić, koji je napad prijavio policiji, rekao je da je napadnut na nacionalnoj osnovi, jer nije znao albanski jezik.

On je ispričao da se napad dogodio nakon što je Albanac ušao u tržni centar i pitao ga da li zna albanski ili engleski, na šta je Šabić odgovorio da ne zna, ali ga je uslužio.

Albanac se nakon sat i po vratio u tržni centar i Šabiću se obratio na srpskom poručivši "ti i ja se poznajemo", a potom ga uhvatio za ruku i počeo da ga vuče kroz prodavnicu.

"Počeo je da mi preti, da me psuje, uhvatio me je za ruku, vukao me je, ne bukvalno, ali nasilno odgurivao po marketu. Govorio mi je kako izigravam patriotu, kako ne znam albanski, pretio da će me ubiti i psovao srpsku majku", ispričao je Šabić.

On je potom slučaj prijavio policiji, koja je identifikovala napadača i uhapsila ga, a Šabić je u međuvremenu dao otkaz u tržnom centru iz straha za bezbjednost.

SRNA