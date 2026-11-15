Zimska služba u Banjaluci danas počinje sa radom. Za održavanje 604 ulice i drugih javnih površina u sezoni 2026/2027. planirano je 2,1 milion KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zimska služba u Banjaluci danas zvanično počinje sa radom, a nadležne gradske službe tvrde da su spremne za održavanje prohodnosti saobraćajnica tokom predstojeće zimske sezone.

Iz gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve potvrđeno je Srni da su prve padavine već zabilježene na području Manjače, gdje je nadležni izvođač radova bio spreman za intervenciju.

Prema Programu rada zimske službe za sezonu 2026/2027. godinu, za održavanje gradskih saobraćajnica i javnih površina potrebno je obezbijediti 2,1 milion KM.

O ovom programu odbornici Skupštine grada trebalo bi da raspravljaju na sjednici zakazanoj za 19. novembar.

Vidi opis Zimska služba u Banjaluci od danas na terenu: Za održavanje puteva potrebno 2,1 milion KM Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 11 11 / 11

Zimska služba održava 604 ulice i 17 mostova

Program zimskog održavanja obuhvata uže i šire područje Banjaluke, uključujući saobraćajnice, trotoare i druge javne površine.

Predviđeno je održavanje prohodnosti:

604 gradske ulice

Četiri gradska trga

381.000 kvadratnih metara trotoara

17 mostova

Dva nadvožnjaka

Pet pasarela

Iz nadležnog odjeljenja ističu da su izvođači spremni da reaguju u slučaju snježnih padavina i otežanih uslova za saobraćaj.

Gradski štab za vanredne situacije pozvao je stanovnike Banjaluke da odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti i prohodnosti saobraćajnica i pješačkih površina.

Građani su podsjećeni na obavezu uklanjanja snijega ispred stambenih i poslovnih objekata.

Iz Štaba naglašavaju da je saradnja građana i nadležnih službi važna za nesmetano funkcionisanje grada tokom zimskih mjeseci.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije posebna pažnja posvećena je najavljenim obilnim kišnim padavinama.

Razmatrane su preventivne mjere koje bi trebalo da doprinesu zaštiti stanovništva i imovine u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.

Nadležne gradske službe navode da su spremne za početak zimske sezone, dok će konačna odluka o programu rada i potrebnim sredstvima biti pred odbornicima Skupštine grada 19. novembra.