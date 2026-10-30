Stiže zahlađenje i ranozimsko vrijeme: Pred nama dani sa obilnom kišom, na planinama snijeg

Pred nama je pet do sedam dana pravog jesenjeg sivila, bez sunca i sa čestom kišom koja će od nedjelje prerasti u obilnije padavine, dok se na višim planinama očekuje snijeg, objavio je "BH Meteo".

Izvor: Stefan Stojanović

U narednom periodu očekuju se prave jesenje i ranozimske vremenske prilike, uz česte padavine i temperature znatno ispod prosjeka za ovo doba godine.

"Utonuli smo u jesenje sivilo. U narednih pet do sedam dana veći dio BiH biće bez zraka sunca, a sve će pratiti česta pojava kiše, od nedjelje nerijetko i obilnija, uz akumulaciju značajnijih količina do sredine iduće sedmice", navodi se u objavi meteorologa.

Kada je riječ o količini padavina, očekuje se većinom od 30 do 60 litara po metru kvadratnom, dok će u brdsko-planinskim područjima centralne, istočne, sjeveroistočne, sjeverne i sjeverozapadne Bosne pasti i do 100 litara. Ovakve padavine, kako se ističe, dodatno će umanjiti sušu u većini krajeva.

"Nešto manje padavina očekuje se na jugozapadu Bosne i u Hercegovini, gdje bi bura imala primat", pojašnjavaju iz "BH Metea".

Značajna promjena očekuje se i u višim predjelima, gdje će pad temperature donijeti prve ozbiljnije zimske padavine. U brdsko-planinskim područjima, na visinama iznad 900 do 1.000 metara nadmorske visine, najavljeni su susnježica i snijeg, koji će iznad 1.500 metara biti i obilniji, uz mogućnost značajnijeg formiranja snježnog pokrivača.

Meteorolozi naglašavaju da su trenutne temperature ispod prosjeka, a da se od vikenda očekuje njihov dodatni pad, uz prohladno i hladno vrijeme, karakterističnije za ranu zimu nego za jesen.

Detaljna prognoza po danima

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, početak novembra u Bosni i Hercegovini obilježiće oblačno vrijeme sa kišom, dok se na planinama očekuju snježne padavine.

Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno, uz sunčane intervale, dok se kiša očekuje u večernjim časovima. Na vrhovima planina padaće snijeg, a vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće između četiri i devet, na jugu do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti uglavnom između sedam i 12, a na jugu zemlje od 15 do 18 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju se takođe očekuje oblačno vrijeme sa kišom, dok će na planinama padati snijeg. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće između tri i osam, na jugu od devet do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti uglavnom između pet i 10, a na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni.

U ponedjeljak se nastavlja oblačno vrijeme sa kišom, uz snijeg na planinama. Vjetar će biti umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće većinom između tri i osam stepeni, dok će najviša dnevna iznositi uglavnom između pet i devet, a na jugu zemlje do 14 stepeni.