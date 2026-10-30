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Neobičan prizor u prijedorskom naselju: Dabar oborio drvo na šetalištu pored Sane (FOTO)

Neobičan prizor u prijedorskom naselju: Dabar oborio drvo na šetalištu pored Sane (FOTO)

Autor Dušan Volaš
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Neobičan prizor zabilježen je u prijedorskom naselju Stari Grad, gdje je jedan dabar, nakon nekoliko dana "vrijednog" rada, uspio da obori stablo na šetalištu pored rijeke Sane. Mještani očekuju da će drvo uskoro iskoristiti za branu.

Dabar oborio drvo na šetalištu pored Sane Izvor: Prijedordanas.com/Aleksandar Drakulić

Zanimljiva situacija privukla je pažnju Prijedorčana proteklih dana. Naime, na popularnom šetalištu pored rijeke Sane osvanulo je oboreno drvo, a zasluge za ovaj neobičan "građevinski poduhvat" u potpunosti pripadaju jednom dabru čije se stanište nalazi nedaleko od te lokacije.

Prema riječima mještana ovog naselja, riječ je o životinji zavidne veličine i kilaže, koja je noćima strpljivo radila na svom zadatku. Malo-pomalo, dabar je uspio u svojoj namjeri da izgrize stablo, koje se pod njegovim zubima na kraju i srušilo.

Stanovnici Starog Grada, koji su sa simpatijama pratili aktivnosti ovog nesvakidašnjeg komšije, ističu da dabar ovdje vjerovatno nije završio svoj posao.

Kako navode, očekuje se da će srušeno stablo uskoro odvući u vodu, gdje će mu poslužiti kao glavni materijal za izgradnju brane.

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Tagovi

dabar Prijedor drvo drveće

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