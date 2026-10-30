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Crni bilans u Srpskoj: Za devet mjeseci poginulo osam radnika, sindikat traži centralni registar povreda

Crni bilans u Srpskoj: Za devet mjeseci poginulo osam radnika, sindikat traži centralni registar povreda

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Osam radnika smrtno je stradalo na radnim mjestima u Republici Srpskoj za devet mjeseci ove godine, a 78 je teže povrijeđeno, saopštio je republički Savez sindikata i ukazao na potrebu uspostavljanja centralnog registra povreda na radu.

Rad na vrućini na građevini. Izvor: Shutterstock

Povodom Evropske sedmice zaštite na radu, Savez sindikata ukazao je na podatke Inspektorata Republike Srpske o stradalima i povrijeđenima na radnim mjestima, te istakao kako očekuje uspostavljanje registra da bi se omogućilo praćenje uzroka povreda i preduzimanje efikasnijih mjera zaštite radnika.

Stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić rekla je za Srnu da centralni registar povreda na radu nije samo evidencija povreda već treba da bude osnova za analizu uzroka i okolnosti nastanka povreda, praćenje trendova, prepoznavanje ponavljajućih rizika i donošenje konkretnih mjera.

Podsjetila je da je Vlada Republike Srpske 22. oktobra prihvatila informaciju o uspostavljanju ovog registra, te da Savez sindikata očekuje konkretne aktivnosti, sa jasno utvrđenim koracima, rokovima i odgovornostima nadležnih institucija.

Jakšićeva je istakla da je zaštita života i zdravlja radnika jedan od prioriteta sindikalnog djelovanja, te da Savez kontinuirano ukazuje na opasnosti i rizike na radnim mjestima, inicira unapređenje zakonske regulative i radi na edukaciji radnika.

Ona je navela da bez pouzdanih, objedinjenih i dostupnih podataka nije moguće kvalitetno sagledati stanje u oblasti zaštite na radu, prepoznati najugroženije djelatnosti i radna mjesta, niti kreirati djelotvorne mjere za sprečavanje povreda.

Napomenula je da je Savez sindikata pokrenuo i inicijativu da svi radnici u Srpskoj ostvare pravo na obavezne preventivne sistematske preglede, s obzirom na to da su važećim propisima redovni ljekarski pregledi obavezni samo za radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom i za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu.

Cilj ove inicijative je izmjena zakonske regulative radi sistematske zaštite zdravlja svih radnika, smanjenja broja bolovanja i ranog otkrivanja oboljenja.

Poseban fokus aktivnosti Saveza sindikata je i zaštita radnika koji rade na visokim temperaturama, a Jakšićeva je rekla da radna grupa, čiji je član ispred Sindikata, radi na pripremi konkretnih rješenja za zaštitu radnika na otvorenom.

Ona je navela da je cilj da se na jedinstven i obavezujući način urede organizacija rada i mjere zaštite tokom ekstremnih vrućina, uključujući prilagođavanje radnog vremena, obavezne pauze, obezbjeđivanje vode i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

Podsjetila je da je je u završnoj fazi i izrada nove strategije zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj, čije je donošenje inicirao Savez sindikata.

Jakšićeva je navela da će Savez nastaviti da insistira na dosljednoj primjeni propisa, jačanju preventivnog djelovanja i odgovornosti poslodavaca, ističući da zaštita na radu nije formalnost, već pitanje života i zdravlja radnika.

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Tagovi

radnici zaštita na radu povrede

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