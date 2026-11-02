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Određen pritvor za muškarca iz Živinica: Nakon svađe ispred vikendice nožem napao dvije osobe

Određen pritvor za muškarca iz Živinica: Nakon svađe ispred vikendice nožem napao dvije osobe

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Kantonalni sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Suljiću (37) iz Živinica zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva u sticaju sa pokušajem nanošenja teških tjelesnih povreda, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva.

Jednomjesečni pritvor za muškarca iz Živinica osumnjičenog za pokušaj ubistva Izvor: Shutterstock

Suljić je osumnjičen da je 31. oktobra u 1.20 časova u mjestu Bašigovci kod Živinica, nakon rasprave sa osobama koje su se nalazile u dvorištu jedne vikendice, nožem više puta posjekao oštećenog M.B po grudima, rukama i nogama, a nakon toga oštećenog A.T nožem ubo u stomak, nanijevši mu povredu zbog koje je hitno prevezen u bolnicu u Tuzli.

Policija je osumnjičenog uhapsila odmah nakon događaja, obavila uviđaj i kriminalističku obradu nad osumnjičnim, koji je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a istraga je u toku.

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