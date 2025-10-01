Stariji nisu teret, već pokretači promjena: Kako društvo brine o svojim najiskusnijim članovima?

Međunarodni dan starijih osoba, koji se svake godine obilježava 1. oktobra širom svijeta, podsjeća nas na važnost poštovanja, podrške i brige o starijim članovima našeg društva.

Ovaj dan ustanovljen je 1990. godine Rezolucijom Generalne skupštine UN-a, sa ciljem da se istakne značaj uloge starijih ljudi i osigura njihovo dostojanstveno starenje.

Ovogodišnje, 35. obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba održava se pod temom "Starije osobe - pokretačka snaga lokalnih i globalnih akcija: naše težnje, naš napredak, naša prava", i stavlja akcenat na to da stariji nisu pasivni posmatrači, već aktivni učesnici u društvenim, ekonomskim i kulturnim promenama.

Iskustvo kao ključna vrijednost

Znanje i životno iskustvo koje starije osobe posjeduju sve se više prepoznaje kao važan resurs.

Bilo da je riječ o zdravlju, finansijskoj pismenosti, prenosu vrijednosti, razvoju zajednice ili očuvanju ljudskih prava, stariji imaju kapacitet da doprinesu, ali samo ako im se za to pruži prilika.

Ovogodišnja kampanja podsjeća da su upravo stariji ljudi igrali ključne uloge u kriznim vremenima, od ekonomskih recesija do pandemija, kao stubovi porodične i društvene podrške.

Njihovo uključivanje u donošenje odluka na lokalnom i globalnom nivou, bilo kao savjetnici, volonteri ili aktivni učesnici, od suštinskog je značaja za pravednije i otpornije društvo.

Zajednička odgovornost - globalna i lokalna

Obilježavanje Dana starijih osoba zasniva se na Političkoj deklaraciji i Madridskom međunarodnom akcionom planu o starenju iz 2002. godine, koji promovišu ideju društva za sve generacije.

Glavne poruke ovog plana su:

aktivno uključivanje starijih u društveni i ekonomski razvoj,

unapređenje zdravlja i blagostanja u starosti,

stvaranje okruženja koje podržava dostojanstveno starenje.

Brojevi koji govore mnogo

Statistika ne ostavlja prostor za ignorisanje: danas u svijetu živi oko 700 miliona ljudi starijih od 60 godina, a do 2050. godine taj broj će porasti na čak 2 milijarde, što će činiti više od petine svjetske populacije.

To znači da će gotovo svaki peti stanovnik planete biti starija osoba, a to je demografski trend koji zahtijeva temeljne promjene u politici, zdravstvu, urbanizmu i kulturi rada.

To nas obavezuje da još ozbiljnije pristupimo planiranju politika starenja i obezbijedimo da starije osobe ne budu marginalizovane, već ravnopravno uključene u društvo.

Vrijeme je za promjenu pogleda

Iako se često govori o starenju kao izazovu, ovogodišnja tema nas podsjeća da starenje može biti i prilika, ali samo ako promijenimo perspektivu.

Neophodno je uložiti u međugeneracijsku solidarnost, digitalnu pismenost starijih, zdravstvenu njegu i infrastrukturu koja omogućava aktivno starenje.

U fokusu mora biti i borba protiv diskriminacije po osnovu starosti - ejdžizma- koji često starije osobe stavlja u poziciju bespomoćnosti ili zanemarenosti.

Dostojanstveno starenje nije privilegija - to je pravo!

Obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba, podsjećamo sebe i druge da je briga o starijima merilo humanosti jednog društva.

Oni su naši roditelji, bake i deke, naši mentori, naši sugrađani. Njihov glas mora da se čuje, njihova prava da se poštuju, a njihova vrijednost da se prepozna, ne samo 1. oktobra, već svakog dana.

