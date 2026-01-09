logo
Ljudi u šoku zbog plesa majke Džej Lo: Cijela sala gledala samo u nju

Ljudi u šoku zbog plesa majke Džej Lo: Cijela sala gledala samo u nju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Gvadalupe Rodrigez napravila je šou na koncertu kćerke, i sada nam je jasno na koga je Dženifer naslijedila osjećaj za ritam

Majka Dženifer Lopez plesala na koncertu Izvor: instagram/slayitlike_jlo_

Nije tajna da je Dženifer Lopez posljednjih godina majka Gvadalupe Rodrigez najveća podrška. Iako su prije nekoliko decenija njih dvije bile na "ratnoj nozi" jer Gvadalupe nije odobravala kćerkin izbor karijere, zbog čega ju je u jednom trenutku i izbacila iz kuće, danas je situacija potpuno drugačija. 

Rodrigezova se nije odvajala od Dženifer tokom bolnog razvoda od Bena, a sada je redovna i na koncertima na njenoj turneji. 

Koliko uživa u muzici svoje kćerke najbolje je pokazao snimak koji je za kratko vrijeme postao viralan na mrežama. 

Gvadalupe je đuskala samo tako uz prepoznatljive tonove "Get Right", a iako ima 80 godina, to je nije spriječilo da tverkuje i "trese" grudima. 

Ljudi u publici su odlijepili na pokrete majke Dženifer Lopez, te su brže-bolje zabilježili njen ples. 

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte

00:05
Majka Dženifer Lopez Tvekuje
Izvor: instagram/slayitlike_jlo_
Izvor: instagram/slayitlike_jlo_

Džej Lo se nije, barem za sada, oglašavala povodom plesačkog umijeća svoje majke, ali svi su saglasni - pjevačica je dobila ozbiljnu konkurenciju.

Pogledajte još fotografija Lopezove sa majkom, ali i sestrama:

(Mondo.rs)

