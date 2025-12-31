Poznata pjevačica Dženifer Lopez našalila se na svoj račun.

Izvor: IG jlo

Dženifer Lopez započela je svoju rezidenciju u Las Vegasu, a sinoć je održala prvi nastup u nizu, koji je, između ostalog, obilježila šalama na svoj račun, kao i odgovorima na kritike u vezi sa načinom odjevanja.

Pjevačica je u nastup sa brodvejskom tematikom uključila pesme poput "Let Me Entertain You" iz mjuzikla Gypsy, "Waiting for Tonight" iz 1999. godine, saradnju sa Mambom iz West Side Storyja, kao i džez verziju hita "Jenny From the Block", a za kraj i "Do It Well" iz 2007. godine.

Pogledajte fotografije Dženifer Lopez:

Vidi opis "Da imate ovu zadnjicu, i vi biste bili goli": Dženifer Lopez odgovorila na prozivke, pa progovorila o brakovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Međutim, jedan trenutak sa sinoćnjeg nastupa osvojio je društvene mreže kada se osvrnula na kritike svog odevanja i poručila: "Da imate ovu zadnjicu, i vi biste bili goli."

Na mreži X podeljen je i snimak na kojem se pevačica šali na račun svojih propalih brakova. Uzevši u obzir da je prethodnu rezidenciju u Las Vegasu imala prije deset godina, osvrnula se na sebe iz tog perioda, piše Klix.ba.

Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses:



“If you had this booty you’d be naked too.”pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2)December 31, 2025

"To je prošlo u trenu, zar ne? Za one od vas koji su bili ovde na otvaranju prije deset godina. I znate, u to vreme sam bila u braku samo dva puta", rekla je, na šta je publika prasnula u smijeh i nagradila je ovacijama.

Potom je dodala: "Zapravo, bilo je samo jednom. Delovalo je kao dva puta", što je publiku ponovo nasmejalo, a ona je dodala da se samo šali.

Jennifer Lopez jokes about her marriages during the opening night of her Las Vegas residency.pic.twitter.com/Y0lUib9bRw — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2)December 31, 2025

Rezidencija Dženifer Lopez u Las Vegasu obuhvatiće ukupno 12 nastupa u periodu od kraja decembra 2025. do kraja marta 2026. godine.

Izvor: Nova/ MONDO