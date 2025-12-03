logo
Ovog puta je pretjerala: Dženifer Lopez u tangama na bini

Atraktivna pjevačica Dženifer Lopez je najnovijom objavom izazvala šok reakcije

dženifer lopez skoro gola na nastupu Izvor: jlo/instagram

Od kako je zakoračila na svjetsku muzičku scenu, Dženifer Lopez je u centru pažnje zbog svojih oblina, ljepote i brojnih, propalih, brakova i vjeridbi.

Ipak, u posljednje vrijeme se može čuti, bogami i vidjeti, da je sav fokus kada je ova pjevačica i glumica u pitanju, njen scenski kostim koji više ništa ne ostavlja mašti.

Na svadbi milijardera u Indiji se nedavno pojavila "kao striptizeta" u trikou boje kože s kristalima, a sada je, najavom koncerata u Las Vegasu, prema riječima mnogih, "prešla granicu dobrog ukusa".

Džej Lo ima tijelo na kojem bi joj pozavidele duplo mlađe ljepotice, zahvaljujući iznurujućim treninzima koje ne propušta, ali većina korisnika društvenih mreža sada smatra da nije u redu izaći na binu u tanga gaćama i brusu.

Kao ovdje:

Dženifer Lopez je privukla pažnju javnosti objavom na Instagramu kojom je najavila svoj veliki povratak u Las Vegas. Pjevačica, koja je nedavno napunila 56 godina, podijelila je kratak video u kojem pleše uz svoj hit Play iz 2000-ih, ali ono što je izazvalo više pažnje jeste kostim.

Pogledajte i ove slike Dženifer Lopez:

dženifer lopez

