Pjevačica zgrožena stanjem kuće legendarne Esme Redžepove

Izvor: YouTube/printscreen/RTV KLAN

Esma Redžepova bila je kraljica romske muzike, a njena kuća imala je i Muzej i dom humanosti Esma i Stevo Teodosovski. Međutim, ono što se tamo sada može vidjeti je ruina, opljačkano je sve i ostali su samo goli zidovi njihove vile.

Legendarna pjevačica koja je preminula 2016. godine, u kući koja sada propada. Podigla i othranila čak 48 dece - 47 dečaka i jednu djevojčicu.

Nakon što su slike uništene kuće Esme Redžepove isplivale u javnosti, oglasila se pjevačica Jasna Šćepanović koja je pomenula njenu usvojenu djecu.

"Pitam se, gdje su danas sva ona djeca koju je Esma podigla kao svoju? Da li se iko sjeti da joj obiđe grob, kad već niko ne čuva kuću žene koja je hranila siročad i pomagala svima?!

Zvuči okrutno, ali istina je jednostavna: Najlakše je voljeti nekog dok je živ, i dok daje. Pravo poštovanje se vidi poslije u brizi, u sjećanju, u tome da se ne dozvoli da ono što je stvarala završi ovako", napisala je pjevačica Jasna Šćepanović.

Izvor: Instagram/jasna_scepanovic_

Nasred sobe stoji krst sa groba

Pjevačica je kuću ostavila državi Makedoniji, međutim jedan od nasljednika je osporio testament, tražeći svoj dio. Dok se to ne riješi, kuća ostaje u vlasništvu države, a danas je u jadnom stanju. Sve je polupano i pokradeno, a u jednoj od soba se nalazi i krst sa groba.

Pogledajte u kakvom je stanju kuća Esme Redžepove:

Vidi opis "Gdje su danas djeca koju je podigla?" Od kuće Esme Redžepove ostala samo ruševina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/Канал 5 Телевизијa Br. slika: 9 9 / 9 AD

“Svi mi smo se na neki način borili da se ovo izgradi. Kako Esma i Stevo, tako i mi, djeca koja smo živjeli tu, od malih nogu smo doprinijeli. Da li treba ovo da se sruši? Koji je cilj države? Zašto se ne nađu nasljednici iz testamenta? Vidite da više ne liči ni na šta, svi prozori su izvađeni. Ovo je strašno, ovo je horor, ja sam zgrožen”, rekao je Deniz, jedan od nasljednika.