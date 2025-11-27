logo
Svi su mislili da je u pitanju vještačka inteligencija: Mina Kostić se udaje za čovjeka kog nikada nije vidjela uživo

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Pjevačica Mina Kostić ističe da je upoznala čovjeka svog života.

Mina Kostić se udaje za čovjeka koga još nije uživo srela Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Mina Kostić prije nekoliko mjeseci bila je u centru pažnje, kada se pohvalila da se zaljubila u čovjeka koga još nije vidjela uživo, pa su svi sumnjali da se neko šali sa pjevačicom i da je riječ o vještačkoj inteligneciji.

Međutim, nakon skoro 6 mjeseci pjevačica je govorila za medije pa otkrila da je i dalje u vezi sa istim čovjekom. Kako kaže, ona je upoznala ljubav svog života.

Pogledajte fotografije Mine Kostić u vjenčanici:

"Ljubav je u najboljem redu. Daće Bog da izgovorim to sudbonosno 'da'. To će biti prvi put da se udajem. Upoznala sam čovjeka svog života i mnogo mi je lijepo. Sve ovo vrijeme je bio uz mene, doduše telefonom, ali i to je podrška. On dolazi u januaru, moja ćerka je jako srećna", poručila je Mina za Svetski radio.

Nije imala sreće u ljubavi

"Oni nisu krivi, mi smo to same birale. Očigledno sam ja bila mnogo jača od njih i oni nisu mogli da izdrže. Oni te vole, a ujedno te i mrze. Toliko su jadni bili u nekim trenucima da sam se prvo ljutila i bunila, a sada bih rekla hvala ti što sam naučila", rekla je pjevačica koja ni nakon brodoloma nije izgubila vjeru u ljubav.

Kostićeva je otkrila i koje tačno osobine treba da posjeduje muškarac kako bi osvojio njeno srce.

"Mora da bude vjernik, da bude dobar i da me nikako ne laže, a sve ostalo ćemo lako. Fizički izgled, šta mu vrijedi da ima mišiće ako nema pameti. Moje sestre sve imaju muževe, pa žive katastrofa. Svi lažno žive. Ako ne možete zajedno bolje se raziđite", objasnila je ona u ranijim intervjuima.

Bonus video:

Pogledajte

00:58
Mina Kostić se vesli uz pesme Vesne Zmijanac
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Izvor: Kurir

Tagovi

pjevačice udaja Mina Kostić

