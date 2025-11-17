logo
Pronađene mrtve u kući: Preminule čuvene sestre Kesler

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Elen i Alis Kesler bile su među najuspješnijim njemačkim zabavljačima svih vremena.

Preminule sestre Kesler Izvor: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Legendarne njemačke pjevačice i plesačice Elen i Alis Kesler, poznate kao sestre Kesler, preminule su u Grinvaldu kod Minhena u 89. godini života, prenose tamošnji mediji.

Prema pisanju "Bilda", kriminalistička policija je danas popodne obaviještena da su se sestre odlučile za "potpomognutu smrt", koja je u Njemačkoj dozvoljena u određenim uslovima - ako je svojevoljna i ako je osoba psihički i pravno sposobna.

One su 2024. godine u intervjuu za "Bild" rekle da bi željele da budu sahranjene u istoj urni, zajedno sa pepelom njihove majke i omiljenog psa.

Umrle su u svom domu nedaleko od Minhena.

Zvijezde koje su osvajale svijet plesom

Sestre Kesler bile su među najuspešnijim nemačkim zabavljačima svih vremena. Njihove karijere trajale su više od 60 godina, a nastupale su rame uz rame sa najvećim svjetskim imenima kao što su Frenk Sinatra, Fred Aster i Hari Belafonte.

Izvor: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Publika ih je posebno obožavala u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj i Italiji, gdje su bile prave zvijezde kabarea i televizijskih revija. Čak i u poznim godinama, nisu napuštale scenu – sa 80 godina nastupale su u popularnom mjuziklu "Nikada nisam bio u Njujorku" posvećenom Udu Jirgenu.

(Mondo/Srna)

Tagovi

pjevačice ples Njemačka

