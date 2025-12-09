Prvi suprug Džej Lo tvrdi da je slagala sud zbog 10 miliona dolara i optužuje je za preljubu

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez našla se na meti napada svog prvog supruga, Ohanija Noe (51), s kojim je bila u braku od 1997. do 1998. godine.

Pjevačica Dženifer Lopez je prije veze sa reperom Didijem bila u braku sa Ohanijem Noom, koji se s vremena na vrijeme oglasi kako bi izneo pojedinosti iz njihove veze.

Sada, nakon što je u jednom intervjuu pjevačica izjavila da se "nikada nije osetila istinski voljenom", iako ima 4 braka iza sebe, Noa je reagovao podužom objavom u kojoj je oživio stare sudske sporove koje su vodili, ali i je optužio i za nevjeru.

U objavi je Noa podsetio na spor iz ranih 2000-ih, kada ga je Lopez tužila tvrdeći da planira da objavi njihov intiman snimak. Noa trvrdi da je slagala, jer takav snimak ne postoji.

Kako navodi, radio je na dokumentarcu o vlastitom životu, od detinjstva na Kubi i bijega u SAD do početaka u novoj zemlji, pa je u projekat želeo da uključi privatne kućne snimke iz njihovog braka. U tim snimcima, kaže, nije bilo ničega spornog.

"Htio sam da upotrebim kućne snimke poput dana naših vjeridbi, putovanja na Kubu prije vjenčanja, dijelova svadbe u Majamiju, medenog mjeseca… To su obični kućni snimci (NEMA SNIMKA SE*SA), jer takav snimak ne postoji“, napisao je Noa.

Tvrdi da je Lopezova, kada je saznala za dokumentarac, odmah optužila da u rukama ima njihov se*sualni snimak i tužila ga za 10 miliona dolara, uz tvrdnje da bi time "uništio njen život i karijeru". Noa sve to naziva "potpunim lažima", a tvrdi i da ni pjevačica ni njena majka Gvadelupe nikada nisu uspjele sudu da pruže ikakav dokaz.

Sudija Džejms Čalfant 2009. godine zabranio je bilo kakvo javno objavljivanje privatnih snimaka. "Ne smeju da ih objave ni iz jednog razloga. Nig­dje, nikada, ni na koji način… Ako to učine, idu u zatvor", naglasio je tada sudija.

Prema Nojinim riječima, nakon skoro pet godina natezanja sud je postupak na kraju obustavio jer advokati Dženifer Lopez nisu mogli da dokažu da sporni snimak postoji.

"Varala me s Didijem"

U nastavku objave Noa je otišao korak dalje i bivšu suprugu optužio za nevjeru tokom njihovog braka. Tvrdi da ga je Lopez varala s reperom Šonom "Didijem" Kombsom, s kojim je započela vezu ubrzo nakon njihovog razvoda.

"Varala me je s Didijem. Razveli smo se ’99, skoro 2000, a ona je odmah nastavila s njim. Ako neki njen snimak i postoji, onda potiče iz tog perioda – i ja na njemu nisam", napisao je.

Kao "dokaz", objavio je delove sudskog dokumenta iz 2001. godine u kojem je Lopez tužila Šuga Najta, dugogodišnjeg Didijevog rivala, navodno zato što je kupio i prijetio objavom njenog se*sualnog snimka. U toj tužbi Lopez je navela da se takvih snimaka ne sjeća.

