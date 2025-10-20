"Varala si i jurila slavu, ti si problem": Dženifer Lopez dobila brutalan odgovor od prvog muža

Prošlost Dženifer Lopez se vratila da je proganja nakon izjave da nikada nije zaista bila voljena.

Iako je Dženifer Lopez (do sada) četiri puta izgovorila "da", u podkastu kod Hauarda Sterna izjavila je da osjeća da nikada nije bila istinski voljena.

Ova izjava očito je razbjesnila jednog od njenih bivših muževa.

Prvi suprug Lopezove, Ohani Noa, u subotu je na Instagramu iznio bjesnu tiradu protiv pjevačice (56), optužujući je za prevaru. Noa, bivši konobar, koji je bio u braku s Lopez manje od godinu dana tokom devedesetih, napao ju je nakon što je nedavno izjavila u emisiji "The Howard Stern Show" da nikada nije bila istinski voljena jer njeni bivši "nisu bili sposobni za to".

"Problem nismo mi, problem si ti!"

"Prekini da nas omalovažavaš. Prekini da mene omalovažavaš igrajući ulogu žrtve", započeo je svoju poruku Ohani Noa (51). "Problem nismo mi. Nisam ja. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla da se obuzda."

"Bila si voljena više puta", nastavio je. "Udavala si se četiri puta. I imala bezbroj veza između. Imala si dobre veze... Na primjer, sa mnom."

Noa, bivši konobar, tvrdio je da je bio zaljubljen u glumicu iz filma "Poljubac žene pauka", i da se čak preselio u drugu saveznu državu kako bi je podržao, zaštitio i brinuo o njoj.

Jennifer Lopez and her first husband Ojani Noa, 1997pic.twitter.com/oeC8gaE52O — MIUCCIA TAM. (@kurisheeee)October 28, 2021

"Ja sam sjajan, osoba puna ljubavi, dobar čovjek. Iskren, vjeran tebi, nikada nisam lagao,nikada se nisam loše ponašao, nikada te nisam prevario", nastavio je Noa, prenosi New York Post. "Bio sam dobar prema tebi. Previše dobar čovjek za tebe."

"Ali ti... ti si izabrala slavu i bogatstvo, udaljavajući se od naše veze", napisao je o Lopez. "Ti si odlučila da lažeš, da me varaš, i uprkos tome ja sam ostao. Čak sam pokušao da sačuvam brak i održim ga živim. Molila si me da sačuvamo brak kako ne bi ispalo loše u javnosti, jer ti je više bilo stalo do svog imidža."

Noa je takođe optužio pjevačicu hita "Let’s Get Loud" da je izabrala "brzu traku" karijere i slave umjesto da brine o njemu.

"Htjela si da nastaviš da varaš i lažeš. Nisam više mogao da ostanem i da se nosim s tim konstantnim lažima", rekao je Noa. "Zato sam te ostavio. Zato sam se razveo od tebe."

Evo kako danas izgleda njen prvi muž:

Na kraju je zagrmio riječima: "Reci istinu bar jednom. Pokaži ljudima da si ti problem. Trebalo bi da te bude sramota."

Prisjetimo se bivših ljubavi Džej Lo:

